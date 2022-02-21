https://ria.ru/20220221/putin-1774180005.html
Путин назвал принципы госстроительства Ленина ошибочными
Путин назвал принципы госстроительства Ленина ошибочными - РИА Новости, 21.02.2022
Путин назвал принципы госстроительства Ленина ошибочными
Ленинские принципы государственного строительства были гораздо хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:49
2022-02-21T21:49
2022-02-21T23:25
политика
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ленинские принципы государственного строительства были гораздо хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно, заявил президент России Владимир Путин."С точки зрения судеб России, ее народов ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это стало абсолютно очевидным", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.Большевики после революции 1917 года хотели любой ценой удержаться у власти, шли на все, включая Брестский мир и удовлетворение любых хотелок националистов, заявил президент России Владимир Путин."После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержать у власти, именно любой ценой. Ради этого они шли на всё: и на унизительные условия Брестского мира, в то время, когда кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен, шли на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.
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РИА Новости
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политика, россия
21:49 21.02.2022 (обновлено: 23:25 21.02.2022)
Путин назвал принципы госстроительства Ленина ошибочными
Президент Путин назвал принципы госстроительства Ленина ошибочными
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ленинские принципы государственного строительства были гораздо хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно, заявил президент России Владимир Путин.
"С точки зрения судеб России
, ее народов ленинские принципы государственного строительства оказались не просто ошибкой. Это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР
в 1991 году это стало абсолютно очевидным", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.
Большевики после революции 1917 года хотели любой ценой удержаться у власти, шли на все, включая Брестский мир и удовлетворение любых хотелок националистов, заявил президент России Владимир Путин
.
"После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержать у власти, именно любой ценой. Ради этого они шли на всё: и на унизительные условия Брестского мира, в то время, когда кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен, шли на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.