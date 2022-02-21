https://ria.ru/20220221/putin-1774179902.html

Путин: события прошлого не изменить, но надо говорить о них прямо

Путин: события прошлого не изменить, но надо говорить о них прямо - РИА Новости, 22.02.2022

Путин: события прошлого не изменить, но надо говорить о них прямо

События советского прошлого не изменить, но надо сказать о них прямо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T21:49

2022-02-21T21:49

2022-02-22T00:06

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. События советского прошлого не изменить, но надо сказать о них прямо, заявил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20220221/putin-1774180446.html

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

владимир путин