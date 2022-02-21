https://ria.ru/20220221/putin-1774179902.html
Путин: события прошлого не изменить, но надо говорить о них прямо
Путин: события прошлого не изменить, но надо говорить о них прямо - РИА Новости, 22.02.2022
Путин: события прошлого не изменить, но надо говорить о них прямо
События советского прошлого не изменить, но надо сказать о них прямо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T21:49
2022-02-21T21:49
2022-02-22T00:06
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. События советского прошлого не изменить, но надо сказать о них прямо, заявил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20220221/putin-1774180446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин
21:49 21.02.2022 (обновлено: 00:06 22.02.2022)
Путин: события прошлого не изменить, но надо говорить о них прямо
Путин: события прошлого не изменить, но надо говорить о них прямо