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Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам
Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам - РИА Новости, 21.02.2022
Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что обращается не только к россиянам, но и к украинцам. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:48
2022-02-21T22:25
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обращается не только к россиянам, но и к украинцам."Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине, говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - сказал он.
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Севастиан Котов
Севастиан Котов
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украина, ситуация в днр и лнр
21:48 21.02.2022 (обновлено: 22:25 21.02.2022)
 
Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам

Президент России Путин: тема выступления - события на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обращается не только к россиянам, но и к украинцам.
"Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине, говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - сказал он.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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