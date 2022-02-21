https://ria.ru/20220221/putin-1774179805.html
Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам
Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам - РИА Новости, 21.02.2022
Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что обращается не только к россиянам, но и к украинцам. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:48
2022-02-21T21:48
2022-02-21T22:25
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обращается не только к россиянам, но и к украинцам."Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине, говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - сказал он.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ситуация в днр и лнр
21:48 21.02.2022 (обновлено: 22:25 21.02.2022)
Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам
Президент России Путин: тема выступления - события на Украине