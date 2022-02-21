https://ria.ru/20220221/putin-1774179805.html

Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам

Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам - РИА Новости, 21.02.2022

Путин заявил, что обращается и к россиянам, и украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что обращается не только к россиянам, но и к украинцам. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:48

2022-02-21T21:48

2022-02-21T22:25

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обращается не только к россиянам, но и к украинцам."Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине, говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - сказал он.

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, ситуация в днр и лнр