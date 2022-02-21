https://ria.ru/20220221/putin-1774124309.html

Путин заявил об угрозах и шантаже со стороны западных коллег

Путин заявил об угрозах и шантаже со стороны западных коллег - РИА Новости, 21.02.2022

Путин заявил об угрозах и шантаже со стороны западных коллег

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что наблюдаются угрозы и шантаж со стороны западных коллег. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:43

2022-02-21T17:43

2022-02-21T18:09

россия

владимир путин

в мире

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луганская народная республика

украина

донбасс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что наблюдаются угрозы и шантаж со стороны западных коллег.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/granitsa-1774132953.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс