https://ria.ru/20220221/putin-1774124309.html
Путин заявил об угрозах и шантаже со стороны западных коллег
Путин заявил об угрозах и шантаже со стороны западных коллег - РИА Новости, 21.02.2022
Путин заявил об угрозах и шантаже со стороны западных коллег
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что наблюдаются угрозы и шантаж со стороны западных коллег. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:43
2022-02-21T17:43
2022-02-21T18:09
россия
владимир путин
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
донбасс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что наблюдаются угрозы и шантаж со стороны западных коллег.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/granitsa-1774132953.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс
17:43 21.02.2022 (обновлено: 18:09 21.02.2022)
Путин заявил об угрозах и шантаже со стороны западных коллег
Президент Путин заявил об угрозах и шантаже со стороны западных коллег