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Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО
Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО - РИА Новости, 21.02.2022
Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО
Россия активизировала работу с США и НАТО, чтобы обеспечить благополучное развитие и безопасность без конфронтации, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:09
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия активизировала работу с США и НАТО, чтобы обеспечить благополучное развитие и безопасность без конфронтации, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы в последние месяцы, в конце прошлого года, мы активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях. Для нас это задача номер один - это приоритет для нашей страны, не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития", - сказал Путин на заседании Совбеза.Президент отметил, что необходимо понимать реалии, в которых мы живем.
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владимир путин, нато, сша
17:09 21.02.2022 (обновлено: 17:10 21.02.2022)
 
Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО

Путин: Россия активизировала работу с США и НАТО для обеспечения безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия активизировала работу с США и НАТО, чтобы обеспечить благополучное развитие и безопасность без конфронтации, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в последние месяцы, в конце прошлого года, мы активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях. Для нас это задача номер один - это приоритет для нашей страны, не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития", - сказал Путин на заседании Совбеза.
Президент отметил, что необходимо понимать реалии, в которых мы живем.
Последствия артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин призвал решить на заседании Совбеза, что дальше делать по Донбассу
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Владимир ПутинНАТОСША
 
 
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