https://ria.ru/20220221/putin-1774114861.html

Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО

Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО - РИА Новости, 21.02.2022

Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО

Россия активизировала работу с США и НАТО, чтобы обеспечить благополучное развитие и безопасность без конфронтации, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:09

2022-02-21T17:09

2022-02-21T17:10

владимир путин

нато

сша

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия активизировала работу с США и НАТО, чтобы обеспечить благополучное развитие и безопасность без конфронтации, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы в последние месяцы, в конце прошлого года, мы активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях. Для нас это задача номер один - это приоритет для нашей страны, не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития", - сказал Путин на заседании Совбеза.Президент отметил, что необходимо понимать реалии, в которых мы живем.

https://ria.ru/20220221/donbass-1774114752.html

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, нато, сша