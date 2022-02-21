https://ria.ru/20220221/putin-1774114861.html
Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО
Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО - РИА Новости, 21.02.2022
Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО
Россия активизировала работу с США и НАТО, чтобы обеспечить благополучное развитие и безопасность без конфронтации, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:09
2022-02-21T17:09
2022-02-21T17:10
владимир путин
нато
сша
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия активизировала работу с США и НАТО, чтобы обеспечить благополучное развитие и безопасность без конфронтации, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы в последние месяцы, в конце прошлого года, мы активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и НАТО для того, чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях. Для нас это задача номер один - это приоритет для нашей страны, не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития", - сказал Путин на заседании Совбеза.Президент отметил, что необходимо понимать реалии, в которых мы живем.
https://ria.ru/20220221/donbass-1774114752.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нато, сша
17:09 21.02.2022 (обновлено: 17:10 21.02.2022)
Путин назвал цель расширения взаимодействия с США и НАТО
Путин: Россия активизировала работу с США и НАТО для обеспечения безопасности