https://ria.ru/20220221/putin-1774047464.html

Помпео охарактеризовал Путина одной фразой

Помпео охарактеризовал Путина одной фразой - РИА Новости, 21.02.2022

Помпео охарактеризовал Путина одной фразой

Бывший глава ЦРУ и Госдепартамента Майк Помпео в эфире канала C-SPAN поделился впечатлениями от работы с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:57

2022-02-21T12:57

2022-02-21T13:54

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший глава ЦРУ и Госдепартамента Майк Помпео в эфире канала C-SPAN поделился впечатлениями от работы с президентом России Владимиром Путиным."Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова", — рассказал политик.По его словам, Путин — "отличный собеседник", который прекрасно информирован и четко выражает интересы России. Как утверждает Помпео, американским переговорщикам приходилось соответствовать заданному уровню."Я рассматриваю его как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему", — добавил бывший госсекретарь.В последние месяцы западные политики и СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину. В Москве отвергают все претензии, отмечая, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

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Максим Зубков

в мире, сша, нато, москва, россия