12:57 21.02.2022 (обновлено: 13:54 21.02.2022)
Помпео охарактеризовал Путина одной фразой
Экс-глава Госдепа США Помпео назвал президента России Владимира Путина проницательным
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший глава ЦРУ и Госдепартамента Майк Помпео в эфире канала C-SPAN поделился впечатлениями от работы с президентом России Владимиром Путиным.
"Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова", — рассказал политик.
По его словам, Путин — "отличный собеседник", который прекрасно информирован и четко выражает интересы России. Как утверждает Помпео, американским переговорщикам приходилось соответствовать заданному уровню.
"Я рассматриваю его как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему", — добавил бывший госсекретарь.
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В последние месяцы западные политики и СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину. В Москве отвергают все претензии, отмечая, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Опубликовано: Максим Зубков