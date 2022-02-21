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Помпео охарактеризовал Путина одной фразой
Помпео охарактеризовал Путина одной фразой - РИА Новости, 21.02.2022
Помпео охарактеризовал Путина одной фразой
Бывший глава ЦРУ и Госдепартамента Майк Помпео в эфире канала C-SPAN поделился впечатлениями от работы с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:57
2022-02-21T13:54
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший глава ЦРУ и Госдепартамента Майк Помпео в эфире канала C-SPAN поделился впечатлениями от работы с президентом России Владимиром Путиным."Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова", — рассказал политик.По его словам, Путин — "отличный собеседник", который прекрасно информирован и четко выражает интересы России. Как утверждает Помпео, американским переговорщикам приходилось соответствовать заданному уровню."Я рассматриваю его как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему", — добавил бывший госсекретарь.В последние месяцы западные политики и СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину. В Москве отвергают все претензии, отмечая, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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в мире, сша, нато, москва, россия
12:57 21.02.2022 (обновлено: 13:54 21.02.2022)
 
Помпео охарактеризовал Путина одной фразой

Экс-глава Госдепа США Помпео назвал президента России Владимира Путина проницательным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший глава ЦРУ и Госдепартамента Майк Помпео в эфире канала C-SPAN поделился впечатлениями от работы с президентом России Владимиром Путиным.
"Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова", — рассказал политик.
По его словам, Путин — "отличный собеседник", который прекрасно информирован и четко выражает интересы России. Как утверждает Помпео, американским переговорщикам приходилось соответствовать заданному уровню.
"Я рассматриваю его как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему", — добавил бывший госсекретарь.
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19 февраля, 08:00
Стратегическое сдерживание по Путину
В последние месяцы западные политики и СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину. В Москве отвергают все претензии, отмечая, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Опубликовано: Максим Зубков
 
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