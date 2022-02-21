https://ria.ru/20220221/putin-1774028120.html
Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 21.02.2022
Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:49
2022-02-21T11:49
2022-02-21T13:19
дмитрий песков
владимир путин
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента сегодня несколько телефонных разговоров международных", - заявил Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/makron-1774032724.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика, в мире
11:49 21.02.2022 (обновлено: 13:19 21.02.2022)
Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров
Песков: Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных разговоров