"Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фильм режиссера Трэвиса Найта "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 257,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.По сюжету картины, смекалистый Нейтан Дрейк и хитроумный Виктор "Салли" Салливан отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Смерть на Ниле", собравший 131 миллион рублей за прошедший уикенд. Американский фильм в жанре детективной драмы режиссер Кеннет Брана снял по одноименному роману Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Продолжение фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" 2017 года. На третьем месте российская спортивная драма "Одиннадцать молчаливых мужчин", собравшая за выходные 51,7 миллиона рублей. Действие фильма происходит в ноябре 1945 года. Футболисты московского "Динамо" прилетают в Лондон на серию матчей с британскими командами, в числе которых – "Челси" и "Арсенал". Советские футболисты проявили себя достойно и не проиграли ни одного товарищеского поединка, однако в британской прессе за ними закрепилось прозвище "Одиннадцать молчаливых мужчин в синих пальто", поскольку игроки не говорили по-английски и не могли дать интервью.Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Непослушник" со сборами 38 миллионов рублей. Картина рассказывает о блогере-пранкере Диме, который в погоне за популярностью в Сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать - в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.Замыкает пятерку мультфильм "Пламенное сердце" со сборами 33,5 миллиона рублей. Сюжет разворачивается в Бруклине 1920-х годов. Главная героиня Джорджия Нолан с самого детства мечтала продолжить дело отца и стать пожарным, но законы того времени не позволяли ей это сделать. Но когда в городе появился таинственный поджигатель, а пожарные начали пропадать один за другим, Джорджия придумала план: она переоделась в "Джо" и присоединилась к команде пожарных-добровольцев под командованием своего отца.
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Фильм режиссера Трэвиса Найта "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 257,5 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
По сюжету картины, смекалистый Нейтан Дрейк и хитроумный Виктор "Салли" Салливан отправляются в свое первое путешествие в поисках сокровищ. Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана.
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Смерть на Ниле", собравший 131 миллион рублей за прошедший уикенд. Американский фильм в жанре детективной драмы режиссер Кеннет Брана снял по одноименному роману Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Продолжение фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" 2017 года.
На третьем месте российская спортивная драма "Одиннадцать молчаливых мужчин", собравшая за выходные 51,7 миллиона рублей. Действие фильма происходит в ноябре 1945 года. Футболисты московского "Динамо" прилетают в Лондон на серию матчей с британскими командами, в числе которых – "Челси" и "Арсенал". Советские футболисты проявили себя достойно и не проиграли ни одного товарищеского поединка, однако в британской прессе за ними закрепилось прозвище "Одиннадцать молчаливых мужчин в синих пальто", поскольку игроки не говорили по-английски и не могли дать интервью.
Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Непослушник" со сборами 38 миллионов рублей. Картина рассказывает о блогере-пранкере Диме, который в погоне за популярностью в Сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать - в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.
Замыкает пятерку мультфильм "Пламенное сердце" со сборами 33,5 миллиона рублей. Сюжет разворачивается в Бруклине 1920-х годов. Главная героиня Джорджия Нолан с самого детства мечтала продолжить дело отца и стать пожарным, но законы того времени не позволяли ей это сделать. Но когда в городе появился таинственный поджигатель, а пожарные начали пропадать один за другим, Джорджия придумала план: она переоделась в "Джо" и присоединилась к команде пожарных-добровольцев под командованием своего отца.
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