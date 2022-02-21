https://ria.ru/20220221/priznanie-1774189458.html

Источник: СФ во вторник рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР

Источник: СФ во вторник рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Источник: СФ во вторник рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР

Совет Федерации рассмотрит во вторник на заседании в закрытом режиме вопрос о признании ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости источник в верхней палате. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:46

2022-02-21T22:46

2022-02-21T22:57

ситуация в днр и лнр

совет федерации рф

политика

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит во вторник на заседании в закрытом режиме вопрос о признании ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Завтра в закрытом режиме Совет Федерации рассмотрит вопрос о признании ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, совет федерации рф, политика, россия