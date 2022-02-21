https://ria.ru/20220221/priznanie-1774189458.html
Источник: СФ во вторник рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР
Источник: СФ во вторник рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
Источник: СФ во вторник рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР
Совет Федерации рассмотрит во вторник на заседании в закрытом режиме вопрос о признании ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости источник в верхней палате. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:46
2022-02-21T22:46
2022-02-21T22:57
ситуация в днр и лнр
совет федерации рф
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россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит во вторник на заседании в закрытом режиме вопрос о признании ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Завтра в закрытом режиме Совет Федерации рассмотрит вопрос о признании ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, совет федерации рф, политика, россия
22:46 21.02.2022 (обновлено: 22:57 21.02.2022)
Источник: СФ во вторник рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР
Совфед во вторник рассмотрит вопрос о признании ЛНР и ДНР на закрытом заседании