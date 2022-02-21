В Госдуме пояснили порядок работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР
Депутат Водолацкий рассказал о порядке работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР
Здание Государственной Думы РФ в Москве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что в случае признания ЛНР и ДНР президентом РФ Владимиром Путиным, Дума рассмотрит закон об этом, после чего его ратифицирует Совфед.
"После признания президентом (республик Донбасса - ред.) Госдума принимает закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, дальше это ратифицирует Совет Федерации и подписывает президент", - заявил Водолацкий.
Также он рассказал о вероятности обсуждения вопроса о ЛНР и ДНР на пленарном заседании Госдумы во вторник.
"Думаю, процент вероятности обсуждения вопроса на пленарном заседании высокий, потому что сейчас происходит сейчас в Донбассе агрессия со стороны "Правого сектора"* (запрещенная, признанная экстремистской в РФ организация), частных военных компаний, и самих бригад ВСУ ", - заявил депутат, отметив, что каждый день на границе республик гибнут люди.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Опубликовано: Ольга Филиппова