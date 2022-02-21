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В Госдуме пояснили порядок работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР
В Госдуме пояснили порядок работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022
В Госдуме пояснили порядок работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР
Первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что в случае признания ЛНР и ДНР президентом РФ Владимиром Путиным, Дума... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:28
2022-02-21T19:28
в мире
госдума рф
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что в случае признания ЛНР и ДНР президентом РФ Владимиром Путиным, Дума рассмотрит закон об этом, после чего его ратифицирует Совфед."После признания президентом (республик Донбасса - ред.) Госдума принимает закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, дальше это ратифицирует Совет Федерации и подписывает президент", - заявил Водолацкий.Также он рассказал о вероятности обсуждения вопроса о ЛНР и ДНР на пленарном заседании Госдумы во вторник."Думаю, процент вероятности обсуждения вопроса на пленарном заседании высокий, потому что сейчас происходит сейчас в Донбассе агрессия со стороны "Правого сектора"* (запрещенная, признанная экстремистской в РФ организация), частных военных компаний, и самих бригад ВСУ ", - заявил депутат, отметив, что каждый день на границе республик гибнут люди.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774143612.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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Ольга Филиппова
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в мире, госдума рф, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия
19:28 21.02.2022
 
В Госдуме пояснили порядок работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР

Депутат Водолацкий рассказал о порядке работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что в случае признания ЛНР и ДНР президентом РФ Владимиром Путиным, Дума рассмотрит закон об этом, после чего его ратифицирует Совфед.
"После признания президентом (республик Донбасса - ред.) Госдума принимает закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, дальше это ратифицирует Совет Федерации и подписывает президент", - заявил Водолацкий.
Решение будет принято сегодня – Путин о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 18:28
Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР
Также он рассказал о вероятности обсуждения вопроса о ЛНР и ДНР на пленарном заседании Госдумы во вторник.
"Думаю, процент вероятности обсуждения вопроса на пленарном заседании высокий, потому что сейчас происходит сейчас в Донбассе агрессия со стороны "Правого сектора"* (запрещенная, признанная экстремистской в РФ организация), частных военных компаний, и самих бригад ВСУ ", - заявил депутат, отметив, что каждый день на границе республик гибнут люди.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреГосдума РФСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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