https://ria.ru/20220221/priznanie-1774159935.html

В Госдуме пояснили порядок работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР

В Госдуме пояснили порядок работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

В Госдуме пояснили порядок работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР

Первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что в случае признания ЛНР и ДНР президентом РФ Владимиром Путиным, Дума... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:28

2022-02-21T19:28

2022-02-21T19:28

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что в случае признания ЛНР и ДНР президентом РФ Владимиром Путиным, Дума рассмотрит закон об этом, после чего его ратифицирует Совфед."После признания президентом (республик Донбасса - ред.) Госдума принимает закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, дальше это ратифицирует Совет Федерации и подписывает президент", - заявил Водолацкий.Также он рассказал о вероятности обсуждения вопроса о ЛНР и ДНР на пленарном заседании Госдумы во вторник."Думаю, процент вероятности обсуждения вопроса на пленарном заседании высокий, потому что сейчас происходит сейчас в Донбассе агрессия со стороны "Правого сектора"* (запрещенная, признанная экстремистской в РФ организация), частных военных компаний, и самих бригад ВСУ ", - заявил депутат, отметив, что каждый день на границе республик гибнут люди.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник обсудят вопросы, связанные с ростом напряженности в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774143612.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, госдума рф, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия