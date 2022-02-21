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Володин попросил Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Володин попросил Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Володин попросил Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T17:56

2022-02-21T17:56

2022-02-22T02:13

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР."Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной Думы и признать Донецкую и Луганскую Народные Республики", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.Решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по признанию Донбасса не было спонтанным, большинство депутатов высказались за направление документа главе государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), коллеги, Государственная дума приняла решение - мы обратились к вам. Это решение не было спонтанным. Оно было всесторонне изучено, взвешено. Более того, мы предлагали разные варианты, но большинство в 351 голос депутатов из 450 высказались за немедленное направление президенту обращения с просьбой признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.Решение Госдумы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по признанию Донбасса было обусловлено гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди, также депутаты считают, что Киев умышленно саботирует минские договоренности, заявил спикер палаты Вячеслав Володин."Мы исходили из того, что обстановка в ЛНР и ДНР сложилась критическая, и наше решение было продиктовано в первую очередь гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди, это не прекращается. Депутаты считают, что Киев умышленно просто затягивает и саботирует минские договоренности. Это недопустимо. И мы, принимая решение, понимали, что там живут граждане нашей страны, наши соотечественники", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.Госдума на прошлой неделе проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник тогда заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы.В понедельник главы самопровозглашённых ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость своих республик.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, политика, госдума рф, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия