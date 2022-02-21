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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774130348.html
Володин попросил Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Володин попросил Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Володин попросил Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T17:56
2022-02-22T02:13
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
политика
госдума рф
вячеслав володин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР."Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной Думы и признать Донецкую и Луганскую Народные Республики", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.Решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по признанию Донбасса не было спонтанным, большинство депутатов высказались за направление документа главе государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), коллеги, Государственная дума приняла решение - мы обратились к вам. Это решение не было спонтанным. Оно было всесторонне изучено, взвешено. Более того, мы предлагали разные варианты, но большинство в 351 голос депутатов из 450 высказались за немедленное направление президенту обращения с просьбой признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.Решение Госдумы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по признанию Донбасса было обусловлено гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди, также депутаты считают, что Киев умышленно саботирует минские договоренности, заявил спикер палаты Вячеслав Володин."Мы исходили из того, что обстановка в ЛНР и ДНР сложилась критическая, и наше решение было продиктовано в первую очередь гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди, это не прекращается. Депутаты считают, что Киев умышленно просто затягивает и саботирует минские договоренности. Это недопустимо. И мы, принимая решение, понимали, что там живут граждане нашей страны, наши соотечественники", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.Госдума на прошлой неделе проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник тогда заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы.В понедельник главы самопровозглашённых ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость своих республик.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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ситуация в днр и лнр, политика, госдума рф, вячеслав володин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
17:56 21.02.2022 (обновлено: 02:13 22.02.2022)
 
Володин попросил Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Володин попросил Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР.
"Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной Думы и признать Донецкую и Луганскую Народные Республики", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по признанию Донбасса не было спонтанным, большинство депутатов высказались за направление документа главе государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), коллеги, Государственная дума приняла решение - мы обратились к вам. Это решение не было спонтанным. Оно было всесторонне изучено, взвешено. Более того, мы предлагали разные варианты, но большинство в 351 голос депутатов из 450 высказались за немедленное направление президенту обращения с просьбой признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.
Решение Госдумы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по признанию Донбасса было обусловлено гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди, также депутаты считают, что Киев умышленно саботирует минские договоренности, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты Трудовская в Донецке
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

Жилой дом в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

Разрушенный пешеходный мост в районе населенного пункта Станица-Луганская
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© REUTERS / Maksim Levin

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

Кошка на месте артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

Жители на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

Мужчина на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты Трудовская в Донецке
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ситуация в Донбассе — критическая.

Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
"Мы исходили из того, что обстановка в ЛНР и ДНР сложилась критическая, и наше решение было продиктовано в первую очередь гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди, это не прекращается. Депутаты считают, что Киев умышленно просто затягивает и саботирует минские договоренности. Это недопустимо. И мы, принимая решение, понимали, что там живут граждане нашей страны, наши соотечественники", - сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совета безопасности РФ.
Госдума на прошлой неделе проголосовала за обращение к президенту РФ о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник тогда заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы.
В понедельник главы самопровозглашённых ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость своих республик.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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