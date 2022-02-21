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Зеленский захотел сжечь весь Донбасс и отдать его России

Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2022

Зеленский захотел сжечь весь Донбасс и отдать его России

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, поскольку, по его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T02:26

2022-02-21T02:26

2022-02-21T02:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

денис пушилин

владимир путин

россия

москва

нато

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, поскольку, по его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера.Собеседники издания утверждают, что власти в Киеве не собираются вести прямые переговоры с самопровозглашенными республики, а также не хотят вносить изменения в конституцию об их особом статусе.По их словам, Зеленский планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке страны, чтобы не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу."Обострение в Донбассе можно использовать как повод отсрочить исполнение обязательств, которые Зеленский давал Шольцу, и заявить, что до нормализации обстановки ничего не будет", — уточнил один из собеседников.В публикации также говорится, что Зеленский и его окружение не верят в возможность "вторжения" России.В прошлый вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение парламентариев. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение нижней палаты парламента, отметив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал Минских договоренностей еще не исчерпан.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220216/donbass-1773091996.html

https://ria.ru/20220220/sholts-1773859130.html

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Никита Брыкин

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