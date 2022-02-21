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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/priznanie-1773980025.html
Зеленский захотел сжечь весь Донбасс и отдать его России
Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2022
Зеленский захотел сжечь весь Донбасс и отдать его России
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, поскольку, по его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T02:26
2022-02-21T02:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
денис пушилин
владимир путин
россия
москва
нато
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, поскольку, по его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера.Собеседники издания утверждают, что власти в Киеве не собираются вести прямые переговоры с самопровозглашенными республики, а также не хотят вносить изменения в конституцию об их особом статусе.По их словам, Зеленский планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке страны, чтобы не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу."Обострение в Донбассе можно использовать как повод отсрочить исполнение обязательств, которые Зеленский давал Шольцу, и заявить, что до нормализации обстановки ничего не будет", — уточнил один из собеседников.В публикации также говорится, что Зеленский и его окружение не верят в возможность "вторжения" России.В прошлый вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение парламентариев. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение нижней палаты парламента, отметив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал Минских договоренностей еще не исчерпан.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220216/donbass-1773091996.html
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в мире, леонид пасечник, денис пушилин, владимир путин, россия, москва, нато, госдума рф, ситуация в днр и лнр, киев, владимир зеленский, украина
02:26 21.02.2022
 
Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, пишут СМИ

"Страна.ua": Зеленский хочет признания ДНР и ЛНР Россией ради отказа от Минских соглашений

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, поскольку, по его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера.
Собеседники издания утверждают, что власти в Киеве не собираются вести прямые переговоры с самопровозглашенными республики, а также не хотят вносить изменения в конституцию об их особом статусе.
"Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой", — уточнили источники.
По их словам, Зеленский планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке страны, чтобы не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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В Кремле согласны, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с "Минском-2"
"Обострение в Донбассе можно использовать как повод отсрочить исполнение обязательств, которые Зеленский давал Шольцу, и заявить, что до нормализации обстановки ничего не будет", — уточнил один из собеседников.
В публикации также говорится, что Зеленский и его окружение не верят в возможность "вторжения" России.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В прошлый вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение парламентариев. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение нижней палаты парламента, отметив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал Минских договоренностей еще не исчерпан.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
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Опубликовано: Никита Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛеонид ПасечникДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияМоскваНАТОГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРКиевВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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