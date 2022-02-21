Зеленский захотел сжечь весь Донбасс и отдать его России

Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, пишут СМИ
"Страна.ua": Зеленский хочет признания ДНР и ЛНР Россией ради отказа от Минских соглашений
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, поскольку, по его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера.
Собеседники издания утверждают, что власти в Киеве не собираются вести прямые переговоры с самопровозглашенными республики, а также не хотят вносить изменения в конституцию об их особом статусе.
"Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой", — уточнили источники.
По их словам, Зеленский планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке страны, чтобы не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.
"Обострение в Донбассе можно использовать как повод отсрочить исполнение обязательств, которые Зеленский давал Шольцу, и заявить, что до нормализации обстановки ничего не будет", — уточнил один из собеседников.
В публикации также говорится, что Зеленский и его окружение не верят в возможность "вторжения" России.
В прошлый вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что приветствуют решение парламентариев. Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение нижней палаты парламента, отметив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но потенциал Минских договоренностей еще не исчерпан.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
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Опубликовано: Никита Брыкин