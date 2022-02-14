https://ria.ru/20220214/donbass-1772770374.html

Шольц: Зеленский пообещал представить проект об особом статусе Донбасса

Шольц: Зеленский пообещал представить проект об особом статусе Донбасса - РИА Новости, 14.02.2022

Шольц: Зеленский пообещал представить проект об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить пакет законопроектов по Донбассу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с украинским лидером. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:13

2022-02-14T18:13

2022-02-14T21:03

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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить пакет законопроектов по Донбассу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с украинским лидером.Он подчеркнул, что возобновление "нормандского формата" — это важный вопрос, который стоит того, чтобы им заниматься.Говоря о планах Киева вступить в НАТО, Шольц отметил, что сейчас эта проблема не стоит на повестке дня в практическом плане."Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров", — добавил глава германского правительства.Протокол по разрешению конфликта на юго-востоке Украины, подписанный в Минске 5 сентября 2014 года киевскими властями, ДНР и ЛНР при посредничестве России и ОБСЕ, предусматривает запуск общенационального диалога, децентрализацию власти, в том числе принятие на Украине закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и проведение в Донбассе досрочных местных выборов.К настоящему времени Киев не выполнил по существу ни один пункт Минских соглашений. Украинские власти пытаются грубо искажать суть договоренностей и очередность их выполнения.ВСУ сосредоточили до половины личного состава у линии соприкосновения в Донбассе, Запад продолжает поставлять Украине вооружение и направляет военных инструкторов. Как указывают в Москве, такая ситуация может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772735728.html

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