18:13 14.02.2022 (обновлено: 21:03 14.02.2022)
Шольц: Зеленский пообещал представить проект об особом статусе Донбасса
Канцлер ФРГ Шольц: Зеленский пообещал представить проект об особом статусе Донбасса
© REUTERS / Valentyn OgirenkoФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве
КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал представить пакет законопроектов по Донбассу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с украинским лидером.
"Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в "минском формате", — заявил Шольц на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что возобновление "нормандского формата" — это важный вопрос, который стоит того, чтобы им заниматься.
"Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров", — добавил глава германского правительства.
Протокол по разрешению конфликта на юго-востоке Украины, подписанный в Минске 5 сентября 2014 года киевскими властями, ДНР и ЛНР при посредничестве России и ОБСЕ, предусматривает запуск общенационального диалога, децентрализацию власти, в том числе принятие на Украине закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и проведение в Донбассе досрочных местных выборов.
К настоящему времени Киев не выполнил по существу ни один пункт Минских соглашений. Украинские власти пытаются грубо искажать суть договоренностей и очередность их выполнения.