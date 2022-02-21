https://ria.ru/20220221/pribyl-1774142704.html
Альфа-банк в 2021 году увеличил прибыль по МСФО до рекордных $1,6 млрд
Альфа-банк в 2021 году увеличил прибыль по МСФО до рекордных $1,6 млрд - РИА Новости, 21.02.2022
Альфа-банк в 2021 году увеличил прибыль по МСФО до рекордных $1,6 млрд
Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО в 2021 году выросла на 20% по сравнению с 2020 годом и составила рекордные 1,6 миллиарда долларов, следует РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:26
2022-02-21T18:26
2022-02-21T18:27
альфа-банк
россия
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО в 2021 году выросла на 20% по сравнению с 2020 годом и составила рекордные 1,6 миллиарда долларов, следует из отчета кредитной организации."Альфа-банк заработал рекордную чистую прибыль объемом 1,61 миллиарда долларов. Рост по сравнению с 2020 годом составил 20% (в рублевом эквиваленте - 22%)", - говорится в сообщении.Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 21,7%, до 51,985 миллиарда долларов с 42,714 миллиарда долларов в конце 2020 года (рост 22,2% без учета валютной переоценки).Корпоративный кредитный портфель вырос на 12% - до 34,717 миллиарда долларов (рост 12,4% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 47,5% и составил 17,268 миллиарда долларов (рост 48,3% без учета валютной переоценки).Число розничных клиентов выросло до 22 миллионов человек, увеличившись на 4 миллиона за 2021 год.Капитал банка увеличился до 10,6 миллиарда долларов. Рентабельность капитала (ROE) выросла до 16,7%.Как сообщил главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов, банк досрочно реализовал цели предыдущей трехлетней стратегии и перешел в группу "международных тяжеловесов" .Он отметил, что банк занимает "уверенное третье место" в России на рынке розничного кредитования, третье по ипотечному портфелю, третье по объему привлечения средств физлиц.По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, слова которого цитирует пресс-служба, Альфа-Банк "взял на себя новую сверхамбицию".Чухлов, в свою очередь, добавил, что цель банка - значимо увеличить долю на рынке розницы. По его словам, в 2022 году банк ставит целью увеличить розничную клиентскую базу на треть, а в малом и среднем бизнесе - на 15%.В пресс-службе напомнили, что в 2021 году Альфа-Банк единственным из российских частных банков получил сразу два инвестиционных рейтинга — от Fitch и S&P, а также был признан самым результативным банком страны по версии международного издания The Banker.
https://ria.ru/20220217/bank-1773374243.html
https://ria.ru/20211209/internet-bank-1763020464.html
https://ria.ru/20220203/rezultativnost-1770934363.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eb21c74f97e56daa71e695ece9dba71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, россия, новости компаний - экономика
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО в 2021 году выросла на 20% по сравнению с 2020 годом и составила рекордные 1,6 миллиарда долларов, следует из отчета кредитной организации.
"Альфа-банк
заработал рекордную чистую прибыль объемом 1,61 миллиарда долларов. Рост по сравнению с 2020 годом составил 20% (в рублевом эквиваленте - 22%)", - говорится в сообщении.
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 21,7%, до 51,985 миллиарда долларов с 42,714 миллиарда долларов в конце 2020 года (рост 22,2% без учета валютной переоценки).
Корпоративный кредитный портфель вырос на 12% - до 34,717 миллиарда долларов (рост 12,4% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 47,5% и составил 17,268 миллиарда долларов (рост 48,3% без учета валютной переоценки).
Число розничных клиентов выросло до 22 миллионов человек, увеличившись на 4 миллиона за 2021 год.
Капитал банка увеличился до 10,6 миллиарда долларов. Рентабельность капитала (ROE) выросла до 16,7%.
Как сообщил главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов, банк досрочно реализовал цели предыдущей трехлетней стратегии и перешел в группу "международных тяжеловесов" .
"В мире всего несколько десятков частных банков с капиталом в 10 миллиардов долларов. На текущий момент Альфа-Банк – самый большой и самый прибыльный частный банк в России", - приводит слова Чухлова пресс-служба банка.
Он отметил, что банк занимает "уверенное третье место" в России
на рынке розничного кредитования, третье по ипотечному портфелю, третье по объему привлечения средств физлиц.
По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского
, слова которого цитирует пресс-служба, Альфа-Банк "взял на себя новую сверхамбицию".
"Мы выбрали путь "финансового суперсервиса" и сфокусировались на том, чтобы лучше всего понимать потребности клиентов. За год мы нарастили розничную клиентскую базу на 4 миллиона, до 22 миллионов человек, корпоративную - до 1 миллиона компаний. Число клиентов брокерского бизнеса выросло в 4 раза", - пояснил Верхошинский.
Чухлов, в свою очередь, добавил, что цель банка - значимо увеличить долю на рынке розницы. По его словам, в 2022 году банк ставит целью увеличить розничную клиентскую базу на треть, а в малом и среднем бизнесе - на 15%.
В пресс-службе напомнили, что в 2021 году Альфа-Банк единственным из российских частных банков получил сразу два инвестиционных рейтинга — от Fitch
и S&P, а также был признан самым результативным банком страны по версии международного издания The Banker.