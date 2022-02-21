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Альфа-банк в 2021 году увеличил прибыль по МСФО до рекордных $1,6 млрд

Альфа-банк в 2021 году увеличил прибыль по МСФО до рекордных $1,6 млрд - РИА Новости, 21.02.2022

Альфа-банк в 2021 году увеличил прибыль по МСФО до рекордных $1,6 млрд

Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО в 2021 году выросла на 20% по сравнению с 2020 годом и составила рекордные 1,6 миллиарда долларов, следует РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:26

2022-02-21T18:26

2022-02-21T18:27

альфа-банк

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО в 2021 году выросла на 20% по сравнению с 2020 годом и составила рекордные 1,6 миллиарда долларов, следует из отчета кредитной организации."Альфа-банк заработал рекордную чистую прибыль объемом 1,61 миллиарда долларов. Рост по сравнению с 2020 годом составил 20% (в рублевом эквиваленте - 22%)", - говорится в сообщении.Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 21,7%, до 51,985 миллиарда долларов с 42,714 миллиарда долларов в конце 2020 года (рост 22,2% без учета валютной переоценки).Корпоративный кредитный портфель вырос на 12% - до 34,717 миллиарда долларов (рост 12,4% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 47,5% и составил 17,268 миллиарда долларов (рост 48,3% без учета валютной переоценки).Число розничных клиентов выросло до 22 миллионов человек, увеличившись на 4 миллиона за 2021 год.Капитал банка увеличился до 10,6 миллиарда долларов. Рентабельность капитала (ROE) выросла до 16,7%.Как сообщил главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов, банк досрочно реализовал цели предыдущей трехлетней стратегии и перешел в группу "международных тяжеловесов" .Он отметил, что банк занимает "уверенное третье место" в России на рынке розничного кредитования, третье по ипотечному портфелю, третье по объему привлечения средств физлиц.По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, слова которого цитирует пресс-служба, Альфа-Банк "взял на себя новую сверхамбицию".Чухлов, в свою очередь, добавил, что цель банка - значимо увеличить долю на рынке розницы. По его словам, в 2022 году банк ставит целью увеличить розничную клиентскую базу на треть, а в малом и среднем бизнесе - на 15%.В пресс-службе напомнили, что в 2021 году Альфа-Банк единственным из российских частных банков получил сразу два инвестиционных рейтинга — от Fitch и S&P, а также был признан самым результативным банком страны по версии международного издания The Banker.

https://ria.ru/20220217/bank-1773374243.html

https://ria.ru/20211209/internet-bank-1763020464.html

https://ria.ru/20220203/rezultativnost-1770934363.html

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Алёна Пава

альфа-банк, россия, новости компаний - экономика