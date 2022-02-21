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В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу
В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу - РИА Новости, 21.02.2022
В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу
Мэр города Тында в Амурской области Марина Михайлова сообщила, что хочет создать из так называемых "Бочек Диогена" — временного жилья строителей БАМа —... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:46
2022-02-21T13:46
2022-02-21T13:46
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Мэр города Тында в Амурской области Марина Михайлова сообщила, что хочет создать из так называемых "Бочек Диогена" — временного жилья строителей БАМа — историческую улицу для туристов."Улице Диогена — снова быть? Сохранились ли еще бочки в районе? Может, кто-то на дачу увез и готов пожертвовать городу исторический экспонат? Поделитесь информацией, пожалуйста. Будем формировать туристический кластер. Время собирать бочки", — написала Михайлова в Инстаграме.По информации музея истории БАМа, во времена строительства магистрали в 1975 году в Тынде существовала улица Диогена, она была образована из девяти жилых вагончиков. "Бочками" в народе называли переоборудованные для жилья железнодорожные цистерны. Изначально они были созданы для работы вахтовиков на Крайнем Севере и окрашены в красно-оранжевый цвет. В одной из таких проводили собрания Бамовские поэты. Сейчас жители Тынды пользуются ими на дачах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, тында, туризм, туристы, байкало-амурская магистраль, строительство, амурская область
В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу
Власти Тынды в Приамурье разыскивают бытовки строителей БАМа, чтобы показывать туристам
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Мэр города Тында в Амурской области Марина Михайлова сообщила, что хочет создать из так называемых "Бочек Диогена" — временного жилья строителей БАМа — историческую улицу для туристов.
"Улице Диогена — снова быть? Сохранились ли еще бочки в районе? Может, кто-то на дачу увез и готов пожертвовать городу исторический экспонат? Поделитесь информацией, пожалуйста. Будем формировать туристический кластер. Время собирать бочки", — написала Михайлова в Инстаграме.
По информации музея истории БАМа, во времена строительства магистрали в 1975 году в Тынде существовала улица Диогена, она была образована из девяти жилых вагончиков.
"Бочками" в народе называли переоборудованные для жилья железнодорожные цистерны. Изначально они были созданы для работы вахтовиков на Крайнем Севере и окрашены в красно-оранжевый цвет. В одной из таких проводили собрания Бамовские поэты. Сейчас жители Тынды пользуются ими на дачах.
Опубликовано: Ольга Кабанова