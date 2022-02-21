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В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу

В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу - РИА Новости, 21.02.2022

В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу

Мэр города Тында в Амурской области Марина Михайлова сообщила, что хочет создать из так называемых "Бочек Диогена" — временного жилья строителей БАМа —... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:46

2022-02-21T13:46

2022-02-21T13:46

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Мэр города Тында в Амурской области Марина Михайлова сообщила, что хочет создать из так называемых "Бочек Диогена" — временного жилья строителей БАМа — историческую улицу для туристов."Улице Диогена — снова быть? Сохранились ли еще бочки в районе? Может, кто-то на дачу увез и готов пожертвовать городу исторический экспонат? Поделитесь информацией, пожалуйста. Будем формировать туристический кластер. Время собирать бочки", — написала Михайлова в Инстаграме.По информации музея истории БАМа, во времена строительства магистрали в 1975 году в Тынде существовала улица Диогена, она была образована из девяти жилых вагончиков. "Бочками" в народе называли переоборудованные для жилья железнодорожные цистерны. Изначально они были созданы для работы вахтовиков на Крайнем Севере и окрашены в красно-оранжевый цвет. В одной из таких проводили собрания Бамовские поэты. Сейчас жители Тынды пользуются ими на дачах.

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Ольга Кабанова

новости - туризм, тында, туризм, туристы, байкало-амурская магистраль, строительство, амурская область