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Туризм
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В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу
В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу - РИА Новости, 21.02.2022
В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу
Мэр города Тында в Амурской области Марина Михайлова сообщила, что хочет создать из так называемых "Бочек Диогена" — временного жилья строителей БАМа —... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:46
2022-02-21T13:46
туризм
новости - туризм
тында
туризм
туристы
байкало-амурская магистраль
строительство
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Мэр города Тында в Амурской области Марина Михайлова сообщила, что хочет создать из так называемых "Бочек Диогена" — временного жилья строителей БАМа — историческую улицу для туристов."Улице Диогена — снова быть? Сохранились ли еще бочки в районе? Может, кто-то на дачу увез и готов пожертвовать городу исторический экспонат? Поделитесь информацией, пожалуйста. Будем формировать туристический кластер. Время собирать бочки", — написала Михайлова в Инстаграме.По информации музея истории БАМа, во времена строительства магистрали в 1975 году в Тынде существовала улица Диогена, она была образована из девяти жилых вагончиков. "Бочками" в народе называли переоборудованные для жилья железнодорожные цистерны. Изначально они были созданы для работы вахтовиков на Крайнем Севере и окрашены в красно-оранжевый цвет. В одной из таких проводили собрания Бамовские поэты. Сейчас жители Тынды пользуются ими на дачах.
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Ольга Кабанова
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новости - туризм, тында, туризм, туристы, байкало-амурская магистраль, строительство, амурская область
13:46 21.02.2022
 
В Приамурье из "Бочек Диогена" хотят сделать туристическую улицу

Власти Тынды в Приамурье разыскивают бытовки строителей БАМа, чтобы показывать туристам

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкГород Тында – столица БАМа
Город Тында – столица БАМа - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Мэр города Тында в Амурской области Марина Михайлова сообщила, что хочет создать из так называемых "Бочек Диогена" — временного жилья строителей БАМа — историческую улицу для туристов.
"Улице Диогена — снова быть? Сохранились ли еще бочки в районе? Может, кто-то на дачу увез и готов пожертвовать городу исторический экспонат? Поделитесь информацией, пожалуйста. Будем формировать туристический кластер. Время собирать бочки", — написала Михайлова в Инстаграме.
По информации музея истории БАМа, во времена строительства магистрали в 1975 году в Тынде существовала улица Диогена, она была образована из девяти жилых вагончиков.
"Бочками" в народе называли переоборудованные для жилья железнодорожные цистерны. Изначально они были созданы для работы вахтовиков на Крайнем Севере и окрашены в красно-оранжевый цвет. В одной из таких проводили собрания Бамовские поэты. Сейчас жители Тынды пользуются ими на дачах.
Горный парк Рускеала - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00Туризм
Интересно и недорого: лучшие национальные туристические маршруты России
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмНовости - ТуризмТындаТуризмтуристыБайкало-Амурская магистральСтроительствоАмурская область
 
 
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