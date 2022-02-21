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Предложения по безопасности нужно рассматривать в комплексе, заявил Лавров
Предложения по безопасности нужно рассматривать в комплексе, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022
Предложения по безопасности нужно рассматривать в комплексе, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Россия сообщила Вашингтону, что ее предложения по безопасности - это не меню, из которого можно... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:35
2022-02-21T17:35
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Россия сообщила Вашингтону, что ее предложения по безопасности - это не меню, из которого можно выбирать, их нужно рассматривать в комплексе."В этом документе, мы подчеркнули главное, что наши предложения не являются чем-то вроде меню, из которого можно выбирать, они не являются ультиматумом, просто они опираются на абсолютно очевидную вещь, что ситуация в мире может быть решена только комплексно", - сказал министр.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сергей лавров, сша
17:35 21.02.2022
 
Предложения по безопасности нужно рассматривать в комплексе, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: предложения России по безопасности нужно рассматривать в комплексе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Россия сообщила Вашингтону, что ее предложения по безопасности - это не меню, из которого можно выбирать, их нужно рассматривать в комплексе.
"В этом документе, мы подчеркнули главное, что наши предложения не являются чем-то вроде меню, из которого можно выбирать, они не являются ультиматумом, просто они опираются на абсолютно очевидную вещь, что ситуация в мире может быть решена только комплексно", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:18
Лавров: Запад пытается "раскассировать" российские предложения по гарантиям
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияСергей ЛавровСША
 
 
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