https://ria.ru/20220221/predlozheniya-1774121972.html

Предложения по безопасности нужно рассматривать в комплексе, заявил Лавров

Предложения по безопасности нужно рассматривать в комплексе, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022

Предложения по безопасности нужно рассматривать в комплексе, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Россия сообщила Вашингтону, что ее предложения по безопасности - это не меню, из которого можно... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:35

2022-02-21T17:35

2022-02-21T17:35

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

сергей лавров

сша

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Россия сообщила Вашингтону, что ее предложения по безопасности - это не меню, из которого можно выбирать, их нужно рассматривать в комплексе."В этом документе, мы подчеркнули главное, что наши предложения не являются чем-то вроде меню, из которого можно выбирать, они не являются ультиматумом, просто они опираются на абсолютно очевидную вещь, что ситуация в мире может быть решена только комплексно", - сказал министр.

https://ria.ru/20220221/bezopasnost-1774117417.html

россия

сша

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сергей лавров, сша