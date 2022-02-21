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Салливан заявил о возможных проблемах в работе посольства США в Москве
Салливан заявил о возможных проблемах в работе посольства США в Москве - РИА Новости, 21.02.2022
Салливан заявил о возможных проблемах в работе посольства США в Москве
Посол США в Москве Джон Салливан, комментируя ответные меры России, заявил газете Politico, что если Москва "продолжит высылать дипломатов", то американскому... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T04:56
2022-02-21T06:14
в мире
сша
россия
джон салливан
владимир путин
джо байден
москва
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан, комментируя ответные меры России, заявил газете Politico, что если Москва "продолжит высылать дипломатов", то американскому посольству будет сложно работать.По его словам, в залах и кабинетах в посольстве "по большей части тихо", есть несколько этажей, которые не заняты. Больше всего Салливан опасается, что посольство не сможет получить визы для рабочих, которые могут "обслуживать и заменять" инфраструктуру в здании. Он сослался на проблемы с лифтами, генераторами и водяными насосами.Салливан стал послом в Москве в феврале 2020 года. Его назначил еще предшественник нынешнего президента Дональд Трамп, а впоследствии Байден попросил дипломата продолжить службу."У меня не было отговорки (чтобы отказаться. — Прим. ред.), потому что я люблю свою работу, и люблю работать с моими коллегами в посольстве в Москве", — заявил Салливан.Ранее СМИ сообщали, что посол США в России из-за нехватки кадров в дипмиссии научился смешивать средства для уборки туалетов и пользоваться моечной машиной для пола.В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
https://ria.ru/20220221/ugroza-1773981157.html
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в мире, сша, россия, джон салливан, владимир путин, джо байден, москва, вашингтон
04:56 21.02.2022 (обновлено: 06:14 21.02.2022)
 
Салливан заявил о возможных проблемах в работе посольства США в Москве

Посол США Салливан: если Россия продолжит высылку дипломатов, работа посольства усложнится

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США в России Джон Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Чрезвычайный и полномочный посол США в России Джон Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан, комментируя ответные меры России, заявил газете Politico, что если Москва "продолжит высылать дипломатов", то американскому посольству будет сложно работать.

"Если российские власти продолжат высылки, посольству будет очень сложно продолжать безопасно функционировать", — сказал Салливан.

По его словам, в залах и кабинетах в посольстве "по большей части тихо", есть несколько этажей, которые не заняты. Больше всего Салливан опасается, что посольство не сможет получить визы для рабочих, которые могут "обслуживать и заменять" инфраструктуру в здании. Он сослался на проблемы с лифтами, генераторами и водяными насосами.
Салливан стал послом в Москве в феврале 2020 года. Его назначил еще предшественник нынешнего президента Дональд Трамп, а впоследствии Байден попросил дипломата продолжить службу.
"У меня не было отговорки (чтобы отказаться. — Прим. ред.), потому что я люблю свою работу, и люблю работать с моими коллегами в посольстве в Москве", — заявил Салливан.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
03:32
Граждане США просят объяснений от посольства из-за "угрозы атак" в России
Ранее СМИ сообщали, что посол США в России из-за нехватки кадров в дипмиссии научился смешивать средства для уборки туалетов и пользоваться моечной машиной для пола.
В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
04:04
Путин и Байден приняли предложение о проведении саммита, сообщили в Париже
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреСШАРоссияДжон СалливанВладимир ПутинДжо БайденМоскваВашингтон
 
 
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