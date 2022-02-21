https://ria.ru/20220221/posolstvo-1773984127.html

Салливан заявил о возможных проблемах в работе посольства США в Москве

Салливан заявил о возможных проблемах в работе посольства США в Москве - РИА Новости, 21.02.2022

Салливан заявил о возможных проблемах в работе посольства США в Москве

Посол США в Москве Джон Салливан, комментируя ответные меры России, заявил газете Politico, что если Москва "продолжит высылать дипломатов", то американскому... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T04:56

2022-02-21T04:56

2022-02-21T06:14

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан, комментируя ответные меры России, заявил газете Politico, что если Москва "продолжит высылать дипломатов", то американскому посольству будет сложно работать.По его словам, в залах и кабинетах в посольстве "по большей части тихо", есть несколько этажей, которые не заняты. Больше всего Салливан опасается, что посольство не сможет получить визы для рабочих, которые могут "обслуживать и заменять" инфраструктуру в здании. Он сослался на проблемы с лифтами, генераторами и водяными насосами.Салливан стал послом в Москве в феврале 2020 года. Его назначил еще предшественник нынешнего президента Дональд Трамп, а впоследствии Байден попросил дипломата продолжить службу."У меня не было отговорки (чтобы отказаться. — Прим. ред.), потому что я люблю свою работу, и люблю работать с моими коллегами в посольстве в Москве", — заявил Салливан.Ранее СМИ сообщали, что посол США в России из-за нехватки кадров в дипмиссии научился смешивать средства для уборки туалетов и пользоваться моечной машиной для пола.В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20220221/ugroza-1773981157.html

https://ria.ru/20220221/sammit-1773982532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, джон салливан, владимир путин, джо байден, москва, вашингтон