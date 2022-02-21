https://ria.ru/20220221/polsha-1774005601.html

США могут направить дополнительные военные подразделения в Польшу

США могут направить дополнительные военные подразделения в Польшу - РИА Новости, 21.02.2022

США могут направить дополнительные военные подразделения в Польшу

США могут направить в Польшу дополнительные подразделения своей армии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:13

2022-02-21T10:13

2022-02-21T10:13

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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. США могут направить в Польшу дополнительные подразделения своей армии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих."Мы все время говорим с Соединенными Штатами, как усилить оперативные возможности не только Польши, но и других стран Восточного фланга НАТО. Также все время мы говорим об увеличении американского военного присутствия. Очень реально, что мы будем иметь очередные подразделения на нашей территории, по крайней мере временно", - сказал Яблоньский.При этом он не стал раскрывать подробностей. "Обо всем мы будем информировать в соответствующее время. Я не могу делиться всей информацией", - заявил замминистра.

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, польша, великобритания, министерство обороны сша, нато