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США могут направить дополнительные военные подразделения в Польшу
США могут направить дополнительные военные подразделения в Польшу - РИА Новости, 21.02.2022
США могут направить дополнительные военные подразделения в Польшу
США могут направить в Польшу дополнительные подразделения своей армии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:13
2022-02-21T10:13
в мире
сша
польша
великобритания
министерство обороны сша
нато
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. США могут направить в Польшу дополнительные подразделения своей армии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих."Мы все время говорим с Соединенными Штатами, как усилить оперативные возможности не только Польши, но и других стран Восточного фланга НАТО. Также все время мы говорим об увеличении американского военного присутствия. Очень реально, что мы будем иметь очередные подразделения на нашей территории, по крайней мере временно", - сказал Яблоньский.При этом он не стал раскрывать подробностей. "Обо всем мы будем информировать в соответствующее время. Я не могу делиться всей информацией", - заявил замминистра.
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Мадина Моргоева
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в мире, сша, польша, великобритания, министерство обороны сша, нато
10:13 21.02.2022
 
США могут направить дополнительные военные подразделения в Польшу

Замглавы МИД Яблоньский: США могут направить дополнительные военные подразделения в Польшу

© AP Photo / dpa/Nicolas ArmerВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / dpa/Nicolas Armer
Военнослужащие армии США
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. США могут направить в Польшу дополнительные подразделения своей армии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.
Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.
"Мы все время говорим с Соединенными Штатами, как усилить оперативные возможности не только Польши, но и других стран Восточного фланга НАТО. Также все время мы говорим об увеличении американского военного присутствия. Очень реально, что мы будем иметь очередные подразделения на нашей территории, по крайней мере временно", - сказал Яблоньский.
При этом он не стал раскрывать подробностей. "Обо всем мы будем информировать в соответствующее время. Я не могу делиться всей информацией", - заявил замминистра.
Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу
17 февраля, 16:25Инфографика
Сколько военнослужащих и техники США с союзниками перебросили в Европу
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
В миреСШАПольшаВеликобританияМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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