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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.02.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:09
2022-02-21T16:09
общество
россия
санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 21.00 часа 21 февраля до 09.00 часов 22 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега, местами сильного, с обледенением", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Пешеходов просят проявлять особую осторожность.
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общество, россия, санкт-петербург, погода
16:09 21.02.2022
 
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ожидаемого снега

© РИА Новости / Алексей ДаничевПрохожие идут по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Прохожие идут по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Прохожие идут по набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра России, с 21.00 часа 21 февраля до 09.00 часов 22 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега, местами сильного, с обледенением", - говорится в сообщении.
Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Пешеходов просят проявлять особую осторожность.
Девушка на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 04:09
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России на будущей неделе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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