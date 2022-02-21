https://ria.ru/20220221/pogoda-1774098449.html
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 21.02.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:09
2022-02-21T16:09
2022-02-21T16:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 21.00 часа 21 февраля до 09.00 часов 22 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега, местами сильного, с обледенением", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Пешеходов просят проявлять особую осторожность.
https://ria.ru/20220218/pogoda-1773467161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, погода
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ожидаемого снега