https://ria.ru/20220221/pogoda-1773990723.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 21.02.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:04
2022-02-21T08:04
2022-02-21T08:04
общество
москва
погода
россия
александр синенков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня облачно, временами небольшие осадки. Плюс 1-3 градуса в Москве, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 733 миллиметра ртутного столба", — сказал Синенков.
https://ria.ru/20220220/vesna-1773945979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, россия, александр синенков
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: в Москве ожидается облачная погода и до плюс трех градусов