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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 21.02.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:04
2022-02-21T08:04
общество
москва
погода
россия
александр синенков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня облачно, временами небольшие осадки. Плюс 1-3 градуса в Москве, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 733 миллиметра ртутного столба", — сказал Синенков.
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общество, москва, погода, россия, александр синенков
08:04 21.02.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков: в Москве ожидается облачная погода и до плюс трех градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня облачно, временами небольшие осадки. Плюс 1-3 градуса в Москве, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 733 миллиметра ртутного столба", — сказал Синенков.
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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Опубликовано: Никита Стома
 
ОбществоМоскваПогодаРоссияАлександр Синенков
 
 
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