https://ria.ru/20220221/pogoda-1773990723.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 21.02.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T08:04

2022-02-21T08:04

2022-02-21T08:04

общество

москва

погода

россия

александр синенков

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня облачно, временами небольшие осадки. Плюс 1-3 градуса в Москве, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 733 миллиметра ртутного столба", — сказал Синенков.

https://ria.ru/20220220/vesna-1773945979.html

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Никита Стома

общество, москва, погода, россия, александр синенков