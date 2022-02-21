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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Канада призвала не ездить в Белоруссию из-за риска "конфликта" с Украиной
Канада призвала не ездить в Белоруссию из-за риска "конфликта" с Украиной - РИА Новости, 21.02.2022
Канада призвала не ездить в Белоруссию из-за риска "конфликта" с Украиной
МИД Канады призвал граждан страны избегать необязательных поездок в Белоруссию из-за риска вооруженного конфликта с Украиной. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T04:02
2022-02-21T04:02
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
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белоруссия
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нато
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МИД Канады призвал граждан страны избегать необязательных поездок в Белоруссию из-за риска вооруженного конфликта с Украиной.МИД отметил, что возможности посольства Канады в Польше "крайне ограничены". Канадские власти рекомендовали своим граждан рассмотреть возможность покинуть Белоруссию.Для района на границе с Украиной действует рекомендация "избегать любых поездок". В частности, речь идет о территории в 50 километров от границы с Украиной — в Гомельской и Брестской областях. МИД Канады в качестве причины такой рекомендации называет "проводящиеся совместные белорусско-российские учения", а также риск "вооруженного конфликта" с Украиной.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин 14 февраля провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил на следующий день журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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игорь конашенков, владимир путин, россия, белоруссия, москва, нато, в мире, канада, украина
04:02 21.02.2022
 
Канада призвала не ездить в Белоруссию из-за риска "конфликта" с Украиной

МИД Канады призвал граждан не ездить в Белоруссию из-за риска "конфликта" с Украиной

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МИД Канады призвал граждан страны избегать необязательных поездок в Белоруссию из-за риска вооруженного конфликта с Украиной.

"Избегайте несущественных поездок в Белоруссию из-за риска произвольного применения местных законов и риска вооруженного конфликта с Украиной", — говорится в рекомендации, размещенной на сайте канадского правительства.

МИД отметил, что возможности посольства Канады в Польше "крайне ограничены". Канадские власти рекомендовали своим граждан рассмотреть возможность покинуть Белоруссию.
Для района на границе с Украиной действует рекомендация "избегать любых поездок". В частности, речь идет о территории в 50 километров от границы с Украиной — в Гомельской и Брестской областях. МИД Канады в качестве причины такой рекомендации называет "проводящиеся совместные белорусско-российские учения", а также риск "вооруженного конфликта" с Украиной.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
01:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад игнорирует обострение конфликта на востоке Украины, заявил Полянский
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин 14 февраля провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил на следующий день журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковВладимир ПутинРоссияБелоруссияМоскваНАТОВ миреКанадаУкраина
 
 
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