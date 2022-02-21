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Канада призвала не ездить в Белоруссию из-за риска "конфликта" с Украиной

Канада призвала не ездить в Белоруссию из-за риска "конфликта" с Украиной - РИА Новости, 21.02.2022

Канада призвала не ездить в Белоруссию из-за риска "конфликта" с Украиной

МИД Канады призвал граждан страны избегать необязательных поездок в Белоруссию из-за риска вооруженного конфликта с Украиной. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T04:02

2022-02-21T04:02

2022-02-21T04:02

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МИД Канады призвал граждан страны избегать необязательных поездок в Белоруссию из-за риска вооруженного конфликта с Украиной.МИД отметил, что возможности посольства Канады в Польше "крайне ограничены". Канадские власти рекомендовали своим граждан рассмотреть возможность покинуть Белоруссию.Для района на границе с Украиной действует рекомендация "избегать любых поездок". В частности, речь идет о территории в 50 километров от границы с Украиной — в Гомельской и Брестской областях. МИД Канады в качестве причины такой рекомендации называет "проводящиеся совместные белорусско-российские учения", а также риск "вооруженного конфликта" с Украиной.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин 14 февраля провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил на следующий день журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

игорь конашенков, владимир путин, россия, белоруссия, москва, нато, в мире, канада, украина