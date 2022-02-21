https://ria.ru/20220221/plan-1774150215.html

Представитель Джонсона: у Путина готов план по "вторжению" на Украину

Представитель Джонсона: у Путина готов план по "вторжению" на Украину - РИА Новости, 21.02.2022

Представитель Джонсона: у Путина готов план по "вторжению" на Украину

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона утверждает, что у российского президента Владимира Путина якобы есть "план по вторжению" на... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:50

2022-02-21T18:50

2022-02-21T18:50

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ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона утверждает, что у российского президента Владимира Путина якобы есть "план по вторжению" на Украину, но сам план не приводят; подобные утверждения звучат на фоне неоднократных заявлений России о том, что она никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Как считают на Даунинг-стрит, возможности для дипломатии еще не исчерпаны, сообщает газета Telegraph."Разведданные, которые мы видим, говорят о том, что Россия намерена начать вторжение, и план президента Путина, по сути, уже запущен", - цитирует газета представителя премьера.Он не уточнил, о каком именно плане идет речь"Крайне важно, что мы по-прежнему считаем, что есть окно для дипломатии", - отметил британский политик.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, великобритания