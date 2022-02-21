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Представитель Джонсона: у Путина готов план по "вторжению" на Украину
Представитель Джонсона: у Путина готов план по "вторжению" на Украину - РИА Новости, 21.02.2022
Представитель Джонсона: у Путина готов план по "вторжению" на Украину
Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона утверждает, что у российского президента Владимира Путина якобы есть "план по вторжению" на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:50
2022-02-21T18:50
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
великобритания
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ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона утверждает, что у российского президента Владимира Путина якобы есть "план по вторжению" на Украину, но сам план не приводят; подобные утверждения звучат на фоне неоднократных заявлений России о том, что она никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Как считают на Даунинг-стрит, возможности для дипломатии еще не исчерпаны, сообщает газета Telegraph."Разведданные, которые мы видим, говорят о том, что Россия намерена начать вторжение, и план президента Путина, по сути, уже запущен", - цитирует газета представителя премьера.Он не уточнил, о каком именно плане идет речь"Крайне важно, что мы по-прежнему считаем, что есть окно для дипломатии", - отметил британский политик.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
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Ольга Филиппова
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, великобритания
18:50 21.02.2022
 
Представитель Джонсона: у Путина готов план по "вторжению" на Украину

Представитель премьера Джонсона: у президента Путина готов план по "вторжению" на Украину

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона утверждает, что у российского президента Владимира Путина якобы есть "план по вторжению" на Украину, но сам план не приводят; подобные утверждения звучат на фоне неоднократных заявлений России о том, что она никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Как считают на Даунинг-стрит, возможности для дипломатии еще не исчерпаны, сообщает газета Telegraph.
"Разведданные, которые мы видим, говорят о том, что Россия намерена начать вторжение, и план президента Путина, по сути, уже запущен", - цитирует газета представителя премьера.
Он не уточнил, о каком именно плане идет речь
"Крайне важно, что мы по-прежнему считаем, что есть окно для дипломатии", - отметил британский политик.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВеликобритания
 
 
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