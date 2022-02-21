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Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем
Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем - РИА Новости, 21.02.2022
Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл последовательно переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:38
2022-02-21T21:38
2022-02-21T21:38
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олаф шольц
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провёл последовательно переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский, олаф шольц
Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем
Президент Франции Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем