https://ria.ru/20220221/peregovory-1774178244.html

Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем

Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем - РИА Новости, 21.02.2022

Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл последовательно переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:38

2022-02-21T21:38

2022-02-21T21:38

в мире

украина

эммануэль макрон

владимир путин

владимир зеленский

олаф шольц

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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провёл последовательно переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский, олаф шольц