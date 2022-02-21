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Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем
Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем - РИА Новости, 21.02.2022
Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл последовательно переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:38
2022-02-21T21:38
в мире
украина
эммануэль макрон
владимир путин
владимир зеленский
олаф шольц
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провёл последовательно переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Ольга Филиппова
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в мире, украина, эммануэль макрон, владимир путин, владимир зеленский, олаф шольц
21:38 21.02.2022
 
Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем

Президент Франции Макрон провел переговоры с Путиным, Зеленским и Шольцем

© AFP 2022 / Ian LangsdonПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / Ian Langsdon
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провёл последовательно переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреУкраинаЭммануэль МакронВладимир ПутинВладимир ЗеленскийОлаф Шольц
 
 
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