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Лавров поговорил с главой МИД Франции
Лавров поговорил с главой МИД Франции - РИА Новости, 21.02.2022
Лавров поговорил с главой МИД Франции
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, что Киев сознательно нагнетает ситуацию в Донбассе, РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:13
2022-02-21T18:37
в мире
сергей лавров
жан-ив ле дриан
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, что Киев сознательно нагнетает ситуацию в Донбассе, обстреливая ЛНР и ДНР запрещенными вооружениями, сообщает МИД России."Лавров указал собеседнику на тот факт, что параллельно с предпринимаемыми усилиями по поиску устойчивых решений Киев при полном попустительстве западных партнеров, в том числе участников "нормандского формата" - Парижа и Берлина, лишь имитирует переговорный процесс и сознательно нагнетает напряженность в регионе, продолжая интенсивные массированные обстрелы территории ДНР и ЛНР с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных вооружений", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что для созыва саммитов России и США по Украине нужно достичь согласия о том, каким будет результат."Относительно звучащих идей о созыве различных встреч на высшем уровне Лавров подчеркнул необходимость достижения согласия о том, какой может быть результат предлагаемых саммитов",- говорится в сообщении российского МИД по итогам состоявшегося в понедельник разговора.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
https://ria.ru/20220221/nato-1774116995.html
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html
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в мире, сергей лавров, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр
18:13 21.02.2022 (обновлено: 18:37 21.02.2022)
 
Лавров поговорил с главой МИД Франции

Главы МИД России и Франции Лавров и Ле Дриан обсудили кризис на Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, что Киев сознательно нагнетает ситуацию в Донбассе, обстреливая ЛНР и ДНР запрещенными вооружениями, сообщает МИД России.
"Лавров указал собеседнику на тот факт, что параллельно с предпринимаемыми усилиями по поиску устойчивых решений Киев при полном попустительстве западных партнеров, в том числе участников "нормандского формата" - Парижа и Берлина, лишь имитирует переговорный процесс и сознательно нагнетает напряженность в регионе, продолжая интенсивные массированные обстрелы территории ДНР и ЛНР с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных вооружений", - говорится в сообщении.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что для созыва саммитов России и США по Украине нужно достичь согласия о том, каким будет результат.
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"Относительно звучащих идей о созыве различных встреч на высшем уровне Лавров подчеркнул необходимость достижения согласия о том, какой может быть результат предлагаемых саммитов",- говорится в сообщении российского МИД по итогам состоявшегося в понедельник разговора.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСергей ЛавровЖан-Ив Ле ДрианСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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