https://ria.ru/20220221/peregovory-1774137228.html

Лавров поговорил с главой МИД Франции

Лавров поговорил с главой МИД Франции - РИА Новости, 21.02.2022

Лавров поговорил с главой МИД Франции

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, что Киев сознательно нагнетает ситуацию в Донбассе, РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:13

2022-02-21T18:13

2022-02-21T18:37

в мире

сергей лавров

жан-ив ле дриан

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151537/83/1515378394_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_100e3cad69e9b25df9e2cc8ae099fb38.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, что Киев сознательно нагнетает ситуацию в Донбассе, обстреливая ЛНР и ДНР запрещенными вооружениями, сообщает МИД России."Лавров указал собеседнику на тот факт, что параллельно с предпринимаемыми усилиями по поиску устойчивых решений Киев при полном попустительстве западных партнеров, в том числе участников "нормандского формата" - Парижа и Берлина, лишь имитирует переговорный процесс и сознательно нагнетает напряженность в регионе, продолжая интенсивные массированные обстрелы территории ДНР и ЛНР с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных вооружений", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что для созыва саммитов России и США по Украине нужно достичь согласия о том, каким будет результат."Относительно звучащих идей о созыве различных встреч на высшем уровне Лавров подчеркнул необходимость достижения согласия о том, какой может быть результат предлагаемых саммитов",- говорится в сообщении российского МИД по итогам состоявшегося в понедельник разговора.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.

https://ria.ru/20220221/nato-1774116995.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сергей лавров, жан-ив ле дриан, ситуация в днр и лнр