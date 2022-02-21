18:13 21.02.2022 (обновлено: 18:37 21.02.2022)
Лавров поговорил с главой МИД Франции
Главы МИД России и Франции Лавров и Ле Дриан обсудили кризис на Украине
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, что Киев сознательно нагнетает ситуацию в Донбассе, обстреливая ЛНР и ДНР запрещенными вооружениями, сообщает МИД России.
"Лавров указал собеседнику на тот факт, что параллельно с предпринимаемыми усилиями по поиску устойчивых решений Киев при полном попустительстве западных партнеров, в том числе участников "нормандского формата" - Парижа и Берлина, лишь имитирует переговорный процесс и сознательно нагнетает напряженность в регионе, продолжая интенсивные массированные обстрелы территории ДНР и ЛНР с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных вооружений", - говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что для созыва саммитов России и США по Украине нужно достичь согласия о том, каким будет результат.
"Относительно звучащих идей о созыве различных встреч на высшем уровне Лавров подчеркнул необходимость достижения согласия о том, какой может быть результат предлагаемых саммитов",- говорится в сообщении российского МИД по итогам состоявшегося в понедельник разговора.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
19 февраля, 08:00Макрон обвинил Россию во всемогуществе ее пропаганды
Опубликовано: Ольга Филиппова