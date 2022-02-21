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Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев
Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев - РИА Новости, 21.02.2022
Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев
России нужно вести переговоры только с США, все остальные страны будут делать то, что скажет Вашингтон, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:08
2022-02-21T18:22
николай патрушев
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России нужно вести переговоры только с США, все остальные страны будут делать то, что скажет Вашингтон, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Хочу также подчеркнуть: мы говорим, что мы ведем переговоры с НАТО, мы ведём переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры с Евросоюзом, с руководителями стран Европы. Переговоры вести надо, но переговоры надо вести с США - все остальные будут делать то, что скажут США", - сказал он на внеплановом заседании Совбеза, посвященного ситуации в ЛНР и ДНР.
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николай патрушев, в мире, сша, россия
18:08 21.02.2022 (обновлено: 18:22 21.02.2022)
 
Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: переговоры нужно вести с США, а не с остальными странами

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России нужно вести переговоры только с США, все остальные страны будут делать то, что скажет Вашингтон, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Хочу также подчеркнуть: мы говорим, что мы ведем переговоры с НАТО, мы ведём переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры с Евросоюзом, с руководителями стран Европы. Переговоры вести надо, но переговоры надо вести с США - все остальные будут делать то, что скажут США", - сказал он на внеплановом заседании Совбеза, посвященного ситуации в ЛНР и ДНР.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 18:40
Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Николай ПатрушевВ миреСШАРоссия
 
 
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