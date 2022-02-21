https://ria.ru/20220221/peregovory-1774135117.html
Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев
Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев - РИА Новости, 21.02.2022
Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев
России нужно вести переговоры только с США, все остальные страны будут делать то, что скажет Вашингтон, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:08
2022-02-21T18:08
2022-02-21T18:22
николай патрушев
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России нужно вести переговоры только с США, все остальные страны будут делать то, что скажет Вашингтон, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Хочу также подчеркнуть: мы говорим, что мы ведем переговоры с НАТО, мы ведём переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры с Евросоюзом, с руководителями стран Европы. Переговоры вести надо, но переговоры надо вести с США - все остальные будут делать то, что скажут США", - сказал он на внеплановом заседании Совбеза, посвященного ситуации в ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220124/peregovory-1769306194.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, в мире, сша, россия
18:08 21.02.2022 (обновлено: 18:22 21.02.2022)
Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: переговоры нужно вести с США, а не с остальными странами