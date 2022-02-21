https://ria.ru/20220221/peregovory-1774135117.html

Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев

Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев - РИА Новости, 21.02.2022

Все переговоры нужно вести непосредственно с США, считает Патрушев

России нужно вести переговоры только с США, все остальные страны будут делать то, что скажет Вашингтон, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:08

2022-02-21T18:08

2022-02-21T18:22

николай патрушев

в мире

сша

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России нужно вести переговоры только с США, все остальные страны будут делать то, что скажет Вашингтон, заявил в понедельник секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Хочу также подчеркнуть: мы говорим, что мы ведем переговоры с НАТО, мы ведём переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры с Евросоюзом, с руководителями стран Европы. Переговоры вести надо, но переговоры надо вести с США - все остальные будут делать то, что скажут США", - сказал он на внеплановом заседании Совбеза, посвященного ситуации в ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220124/peregovory-1769306194.html

сша

россия

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Кирилл Волков

николай патрушев, в мире, сша, россия