https://ria.ru/20220221/pentagon-1773574545.html

"Мы слишком рискуем". В США признали превосходство российской армии

"Мы слишком рискуем". В США признали превосходство российской армии - РИА Новости, 21.02.2022

"Мы слишком рискуем". В США признали превосходство российской армии

На фоне усиления напряженности в Европе западные эксперты все чаще задаются вопросом: чем может закончиться вооруженный конфликт НАТО с Россией? И выводы... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T08:00

2022-02-21T08:00

2022-02-21T08:01

безопасность

алексей леонков

технологии

россия

африка

сирия

министерство обороны сша

ввс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733345_0:153:2914:1792_1920x0_80_0_0_9fa9131fe28dabda5b3515eca2d7f996.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Андрей Коц. На фоне усиления напряженности в Европе западные эксперты все чаще задаются вопросом: чем может закончиться вооруженный конфликт НАТО с Россией? И выводы неутешительны. Так, высокопоставленный американский офицер однозначно заявил: альянсу не удастся в полной мере защитить сухопутные войска с воздуха — у российской армии на малых высотах неоспоримые преимущества.Без штурмовиков и вертолетовКризис вокруг Украины сплотил Североатлантический блок: авиация НАТО еще чаще летает вдоль российских границ, в Европе формируются новые многонациональные боевые группы, совершенствуется военная инфраструктура, проводятся многочисленные учения. В Брюсселе и Вашингтоне не скрывают: нынешнее обострение — дополнительная возможность для западных союзников отработать тактику, преодолеть языковой барьер и научиться действовать как единое целое.По словам командующего силами ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Харригана, у американцев появился отличный шанс отработать с партнерами организацию воздушной огневой поддержки (Close Air Support, CAS). Авианаводчики разных стран тренируются совместно управлять объединенной авиационной группировкой, которая защитит сухопутные войска."Постоянный контакт с европейскими коллегами позволил вывести нашу огневую мощь на принципиально новый уровень, достаточный, чтобы справиться с любой угрозой", — подчеркнул Харриган.Впрочем, глава отдела спецпрограмм Аэромобильного командования ВВС США Максимилиан Бремер считает, что организовать надежное авиационное прикрытие наземных частей будет очень непросто. По крайней мере на высотах до трех тысяч метров — именно на этих эшелонах работают штурмовики A-10 и ударные вертолеты."У русских есть отличные средства противовоздушной обороны, особенно ближнего и малого радиуса действия, — констатирует Бремер. — Я имею в виду системы "Тор", "Бук", "Панцирь", "Тунгуска", а также переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба" и "Игла". Причем их очень много. Следовательно, наша штурмовая и армейская авиация будут под постоянной угрозой. А это повлечет потери как в материальной части, так и в личном составе".Полковник признает: у США нет достаточно эффективных средств противодействия. Штурмовики и вертолеты будут сбивать, а использовать истребители пятого поколения F-35 слишком рискованно — ведь малозаметны они лишь на больших высотах. К тому же этих крайне дорогих самолетов крайне мало.Артиллерия и дроныПомимо эффективной ПВО, Бремер указывает на другой козырь российской армии — артиллерию. В конфликтах последних десятилетий, напомнил он, НАТО делала ставку на авиацию. Учитывая, что противниками были страны без серьезной ПВО, бомбили неугодные режимы практически безнаказанно. С Россией так не получится. А значит, придется воевать и на земле."Артиллерия — ключевой элемент российских сухопутных войск, — говорит полковник. — У них больше орудий и реактивных систем залпового огня, чем у любого государства НАТО. И пока они совершенствовали эти вооружения, мы отправляли их в утиль. Результат — практически полное отсутствие тяжелой артиллерии в армиях альянса. Нужно четко понимать: на начальной стадии конфликта русские смогут обстреливать наши войска, оставаясь фактически неуязвимыми".При этом артиллерия работает в тесной связке с беспилотной разведывательной авиацией, которая за последние годы сделала качественный и количественный скачок вперед. Русские, подчеркивает Бремер, прекрасно обкатали ее в реальных боевых действиях — в Сирии."Наши дроны совершили там более 16 тысяч вылетов, — уточняет военный эксперт Алексей Леонков. — Их интегрировали в единый разведывательно-огневой контур с наземными войсками. Это выглядит примерно так: спецназ в тылу боевиков обнаруживает объект, подлежащий уничтожению. В район операции немедленно вызывают БПЛА. Бойцы с помощью комплекса разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" из комплекта экипировки "Ратник" передают дрону координаты цели. Тот отправляет информацию операторам средств поражения — самолетам или артиллерии. Далее следует точный залп, а беспилотник фиксирует результаты обстрела. Тактика постоянно совершенствуется. В войсках сегодня около четырех тысяч различных БПЛА".Высокоточный аргументКроме того, продолжает Бремер, Россия научилась применять небольшие дроны на малых высотах. Пентагон потратил миллиарды на разработку оружия против БПЛА. Однако на испытаниях эти системы засекают не более 60 процентов малоразмерных целей. Опасения эксперта вызывают и одноразовые дроны-"камикадзе" — практически невидимые на радарах. От них у НАТО вообще нет никакой защиты."Барражирующие боеприпасы — очень перспективное направление, — указывает Леонков. — Их сложно заметить и еще сложнее сбить. Для многих ситуаций они незаменимы. К примеру, противник развертывает на линии соприкосновения систему контрбатарейной борьбы. Обстреливать ее артиллерией бесполезно — РЛС срисует, откуда бьют, и пушкарям немедленно прилетит ответка. А барражирующий боеприпас не отследить. Это очень эффективное высокоточное оружие, хоть и со сравнительно небольшим радиусом действия".В целом, заключает Бремер, у НАТО не так много вариантов, чтобы нейтрализовать преимущества России. Надо в максимально короткие сроки нарастить артиллерийские возможности — прежде всего за счет тяжелых орудий и крупнокалиберных РСЗО. Также требуется как можно больше недорогих малоразмерных дронов. Наконец, следует ускорить разработку перспективных средств ПВО малой и ближней дальности для уничтожения малых беспилотников.

https://ria.ru/20220124/flot-1768960253.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/1773394497.html

https://ria.ru/20220128/siriya-1769894061.html

россия

африка

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, алексей леонков, технологии, россия, африка, сирия, министерство обороны сша, ввс сша, f-35