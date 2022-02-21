https://ria.ru/20220221/os-1773621903.html

Написано в России: обзор отечественных операционных систем в 2022-м

Написано в России: обзор отечественных операционных систем в 2022-м - РИА Новости, 21.02.2022

Написано в России: обзор отечественных операционных систем в 2022-м

С 2020-го меры государственной поддержки ИТ-отрасли распространяются на операционные системы. Однако работать над ними начали намного раньше. РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T08:00

2022-02-21T08:00

2022-02-21T08:03

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. С 2020-го меры государственной поддержки ИТ-отрасли распространяются на операционные системы. Однако работать над ними начали намного раньше. РИА Новости представляет краткий путеводитель по отечественным ОС."Аврора"Наиболее яркий пример российской операционки, как ни странно, не настольный, а мобильный. "Аврору" представили в 2019-м, сейчас на ней действуют сотни тысяч устройств по всей стране.В 2011-м бывшие сотрудники Nokia создали на базе Linux операционную систему с открытым кодом Sailfish. Проект забуксовал из-за финансовых проблем и, скорее всего, пополнил бы кладбище операционок, но в 2016-м появилась Sailfish Mobile OS RUS, которой занялась компания "Открытая мобильная платформа". Через два года 75 процентов в проекте купил "Ростелеком", а еще через год состоялся релиз первой версии "Авроры".Операционная система предназначена для смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств. Довольно гибко масштабируется — в проекте есть инфокиоски на российском процессоре "Байкал-М". Среди устройств, с которыми работает "Аврора", не самые известные гаджеты: Qtech QMP-M1-N, QMP-M1-N IP68, F+ R570, Aquarius NS 220. Это для корпоративного и государственного сегмента, на потребительский рынок они не попадут."Аврора" серьезно отличается от привычных Android и iOS. Принципиально иной пользовательский интерфейс: на домашнем экране — не ярлыки приложений или виджеты, а обложки запущенного софта, то есть диспетчер задач. Практически все управление основано на сенсорных жестах. Нет магазина приложений в обычном смысле — каждому заказчику предоставляют определенный набор софта, который можно расширить. Никаких игр или клиентов для популярных соцсетей, а приложения Telegram и YouTube создали силами сообщества.ОС хорошо приспособлена для устройств со слабой начинкой: нет фризов и подвисаний даже на смартфонах с одним гигабайтом оперативной памяти. Разработчики считают это одним из главным преимуществ, наряду с защищенной инфраструктурой и долгим жизненным циклом. В ОМП готовы поддерживать и обновлять устройства, вышедшие еще несколько лет назад. Но все это не для массового сегмента.РЕД ОСЕдинственная отечественная операционная система, лицензию на которую можно приобрести в магазине электроники. Но в данном случае это скорее аналогия с Windows. Дело в том, что РЕД ОС основана на открытом ядре Linux и фактически бесплатна для некоммерческого использования. А деньги — за дистрибутив с документацией и техподдержкой.ОС, представленную компанией "РЕД СОФТ" в 2017-м, внесли в Единый реестр российских программ и систему сертификации ФСТЭК. За пять лет РЕД ОС пережила несколько крупных обновлений, актуальная версия 7.3.1 поддерживает не только архитектуру x86, но и ARM-процессоры. Инсталлируется практически на любое современное железо. Среди официально поддерживаемых конфигураций, например, компьютеры 3Logic Group — фирмы, выпустившей первый ноутбук с отечественной материнской платой.Интерфейс напоминает Windows — это сделали специально для облегчения перехода пользователя в новую среду. Прикладное программное обеспечение может работать в локальном режиме для обеспечения конфиденциальности. А данные шифруются отечественными средствами криптографии — прочесть на другом устройстве не получится.РЕД ОС тоже применяют главным образом в государственных учреждениях на рабочих станциях и серверном оборудовании."Альт" ОС и другие Linux-образныеБольшинство российских операционных систем — на основе ядра Linux. Даже возникла конкуренция. Самая популярная — ОС "Альт" компании "Базальт СПО". Проект запустили в конце 1990-х, когда появилась Linux-Mandrake Russian Edition.Современные версии "Альт" ОС работают на разном железе: x86, ARM64 и отечественных процессорах "Эльбрус". Графический интерфейс понятен после Windows, а набор предустановленных программ в "Рабочей станции" позволяет сразу приступить к просмотру, например, документов. Отдельная ветка развития — серверный вариант с веб-интерфейсом. У "Альта" самое большое сообщество среди российских ОС и продвинутая поддержка.Разработка АО "НПО РусБИТех" под названием Astra Linux предназначена для работы с информацией разного уровня секретности, вплоть до "особой важности". Средства защиты этой ОС прошли сертификацию Минобороны, ФСТЭК и ФСБ.Astra Linux отпочковалась от дистрибутива Linux Debian. Есть и гражданская Astra Linux Common Edition для госучреждений. Свободный репозиторий (хранилище) соответствующего софта содержит тысячи программ. Интересно, что Astra адаптирована для сенсорных экранов, а также может портироваться на мобильные устройства — у конкурентов такого нет.Другая ОС, сертифицированная Минобороны, — Rosa Linux. Разработкой и поддержкой занимается "НТЦ ИТ РОСА". Эту оболочку также выпускают в двух версиях, одна из них — для работы с секретными документами. Интерфейс простой, без нагромождения визуальных эффектов.Среди Linux-образных особняком стоит продукт компании DZ Systems — ОС "Фантом", создаваемая с 2010-го. Основой послужила микроядерная среда, принципиально отличающаяся от Unix-систем. "Фантом" напоминает виртуальную машину, сохраняющую состояние в постоянной памяти — то есть после сбоя или отключения компьютера вернуться к последней операции можно буквально в один клик. Планов тут немало: от поддержки популярных аппаратных платформ до переноса кода на открытые микроядра Genode. А вот когда ОС увидит свет, не совсем понятно — в 2022-м ожидается рабочий прототип.

https://ria.ru/20211028/avrora-1756518325.html

https://ria.ru/20210816/noutbuk-1745607156.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), windows, google android, telegram (приложение), apple ios