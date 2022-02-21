https://ria.ru/20220221/os-1773621903.html
Написано в России: обзор отечественных операционных систем в 2022-м
Написано в России: обзор отечественных операционных систем в 2022-м - РИА Новости, 21.02.2022
Написано в России: обзор отечественных операционных систем в 2022-м
С 2020-го меры государственной поддержки ИТ-отрасли распространяются на операционные системы. Однако работать над ними начали намного раньше. РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:00
2022-02-21T08:00
2022-02-21T08:03
наука
технологии
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
windows
google android
telegram (приложение)
apple ios
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. С 2020-го меры государственной поддержки ИТ-отрасли распространяются на операционные системы. Однако работать над ними начали намного раньше. РИА Новости представляет краткий путеводитель по отечественным ОС."Аврора"Наиболее яркий пример российской операционки, как ни странно, не настольный, а мобильный. "Аврору" представили в 2019-м, сейчас на ней действуют сотни тысяч устройств по всей стране.В 2011-м бывшие сотрудники Nokia создали на базе Linux операционную систему с открытым кодом Sailfish. Проект забуксовал из-за финансовых проблем и, скорее всего, пополнил бы кладбище операционок, но в 2016-м появилась Sailfish Mobile OS RUS, которой занялась компания "Открытая мобильная платформа". Через два года 75 процентов в проекте купил "Ростелеком", а еще через год состоялся релиз первой версии "Авроры".Операционная система предназначена для смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств. Довольно гибко масштабируется — в проекте есть инфокиоски на российском процессоре "Байкал-М". Среди устройств, с которыми работает "Аврора", не самые известные гаджеты: Qtech QMP-M1-N, QMP-M1-N IP68, F+ R570, Aquarius NS 220. Это для корпоративного и государственного сегмента, на потребительский рынок они не попадут."Аврора" серьезно отличается от привычных Android и iOS. Принципиально иной пользовательский интерфейс: на домашнем экране — не ярлыки приложений или виджеты, а обложки запущенного софта, то есть диспетчер задач. Практически все управление основано на сенсорных жестах. Нет магазина приложений в обычном смысле — каждому заказчику предоставляют определенный набор софта, который можно расширить. Никаких игр или клиентов для популярных соцсетей, а приложения Telegram и YouTube создали силами сообщества.ОС хорошо приспособлена для устройств со слабой начинкой: нет фризов и подвисаний даже на смартфонах с одним гигабайтом оперативной памяти. Разработчики считают это одним из главным преимуществ, наряду с защищенной инфраструктурой и долгим жизненным циклом. В ОМП готовы поддерживать и обновлять устройства, вышедшие еще несколько лет назад. Но все это не для массового сегмента.РЕД ОСЕдинственная отечественная операционная система, лицензию на которую можно приобрести в магазине электроники. Но в данном случае это скорее аналогия с Windows. Дело в том, что РЕД ОС основана на открытом ядре Linux и фактически бесплатна для некоммерческого использования. А деньги — за дистрибутив с документацией и техподдержкой.ОС, представленную компанией "РЕД СОФТ" в 2017-м, внесли в Единый реестр российских программ и систему сертификации ФСТЭК. За пять лет РЕД ОС пережила несколько крупных обновлений, актуальная версия 7.3.1 поддерживает не только архитектуру x86, но и ARM-процессоры. Инсталлируется практически на любое современное железо. Среди официально поддерживаемых конфигураций, например, компьютеры 3Logic Group — фирмы, выпустившей первый ноутбук с отечественной материнской платой.Интерфейс напоминает Windows — это сделали специально для облегчения перехода пользователя в новую среду. Прикладное программное обеспечение может работать в локальном режиме для обеспечения конфиденциальности. А данные шифруются отечественными средствами криптографии — прочесть на другом устройстве не получится.РЕД ОС тоже применяют главным образом в государственных учреждениях на рабочих станциях и серверном оборудовании."Альт" ОС и другие Linux-образныеБольшинство российских операционных систем — на основе ядра Linux. Даже возникла конкуренция. Самая популярная — ОС "Альт" компании "Базальт СПО". Проект запустили в конце 1990-х, когда появилась Linux-Mandrake Russian Edition.Современные версии "Альт" ОС работают на разном железе: x86, ARM64 и отечественных процессорах "Эльбрус". Графический интерфейс понятен после Windows, а набор предустановленных программ в "Рабочей станции" позволяет сразу приступить к просмотру, например, документов. Отдельная ветка развития — серверный вариант с веб-интерфейсом. У "Альта" самое большое сообщество среди российских ОС и продвинутая поддержка.Разработка АО "НПО РусБИТех" под названием Astra Linux предназначена для работы с информацией разного уровня секретности, вплоть до "особой важности". Средства защиты этой ОС прошли сертификацию Минобороны, ФСТЭК и ФСБ.Astra Linux отпочковалась от дистрибутива Linux Debian. Есть и гражданская Astra Linux Common Edition для госучреждений. Свободный репозиторий (хранилище) соответствующего софта содержит тысячи программ. Интересно, что Astra адаптирована для сенсорных экранов, а также может портироваться на мобильные устройства — у конкурентов такого нет.Другая ОС, сертифицированная Минобороны, — Rosa Linux. Разработкой и поддержкой занимается "НТЦ ИТ РОСА". Эту оболочку также выпускают в двух версиях, одна из них — для работы с секретными документами. Интерфейс простой, без нагромождения визуальных эффектов.Среди Linux-образных особняком стоит продукт компании DZ Systems — ОС "Фантом", создаваемая с 2010-го. Основой послужила микроядерная среда, принципиально отличающаяся от Unix-систем. "Фантом" напоминает виртуальную машину, сохраняющую состояние в постоянной памяти — то есть после сбоя или отключения компьютера вернуться к последней операции можно буквально в один клик. Планов тут немало: от поддержки популярных аппаратных платформ до переноса кода на открытые микроядра Genode. А вот когда ОС увидит свет, не совсем понятно — в 2022-м ожидается рабочий прототип.
https://ria.ru/20211028/avrora-1756518325.html
https://ria.ru/20210816/noutbuk-1745607156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), windows, google android, telegram (приложение), apple ios
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. С 2020-го меры государственной поддержки ИТ-отрасли распространяются на операционные системы. Однако работать над ними начали намного раньше. РИА Новости представляет краткий путеводитель по отечественным ОС.
"Аврора"
Наиболее яркий пример российской операционки, как ни странно, не настольный, а мобильный. "Аврору" представили в 2019-м, сейчас на ней действуют сотни тысяч устройств по всей стране.
В 2011-м бывшие сотрудники Nokia создали на базе Linux операционную систему с открытым кодом Sailfish. Проект забуксовал из-за финансовых проблем и, скорее всего, пополнил бы кладбище операционок, но в 2016-м появилась Sailfish Mobile OS RUS, которой занялась компания "Открытая мобильная платформа". Через два года 75 процентов в проекте купил "Ростелеком
", а еще через год состоялся релиз первой версии "Авроры".
Операционная система предназначена для смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств. Довольно гибко масштабируется — в проекте есть инфокиоски на российском процессоре "Байкал-М". Среди устройств, с которыми работает "Аврора", не самые известные гаджеты: Qtech QMP-M1-N, QMP-M1-N IP68, F+ R570, Aquarius NS 220. Это для корпоративного и государственного сегмента, на потребительский рынок они не попадут.
"Аврора" серьезно отличается от привычных Android
и iOS
. Принципиально иной пользовательский интерфейс: на домашнем экране — не ярлыки приложений или виджеты, а обложки запущенного софта, то есть диспетчер задач. Практически все управление основано на сенсорных жестах. Нет магазина приложений в обычном смысле — каждому заказчику предоставляют определенный набор софта, который можно расширить. Никаких игр или клиентов для популярных соцсетей, а приложения Telegram
и YouTube
создали силами сообщества.
ОС хорошо приспособлена для устройств со слабой начинкой: нет фризов и подвисаний даже на смартфонах с одним гигабайтом оперативной памяти. Разработчики считают это одним из главным преимуществ, наряду с защищенной инфраструктурой и долгим жизненным циклом. В ОМП готовы поддерживать и обновлять устройства, вышедшие еще несколько лет назад. Но все это не для массового сегмента.
РЕД ОС
Единственная отечественная операционная система, лицензию на которую можно приобрести в магазине электроники. Но в данном случае это скорее аналогия с Windows
. Дело в том, что РЕД ОС основана на открытом ядре Linux и фактически бесплатна для некоммерческого использования. А деньги — за дистрибутив с документацией и техподдержкой.
ОС, представленную компанией "РЕД СОФТ" в 2017-м, внесли в Единый реестр российских программ и систему сертификации ФСТЭК. За пять лет РЕД ОС пережила несколько крупных обновлений, актуальная версия 7.3.1 поддерживает не только архитектуру x86, но и ARM-процессоры. Инсталлируется практически на любое современное железо. Среди официально поддерживаемых конфигураций, например, компьютеры 3Logic Group — фирмы, выпустившей первый ноутбук с отечественной материнской платой.
Интерфейс напоминает Windows — это сделали специально для облегчения перехода пользователя в новую среду. Прикладное программное обеспечение может работать в локальном режиме для обеспечения конфиденциальности. А данные шифруются отечественными средствами криптографии — прочесть на другом устройстве не получится.
РЕД ОС тоже применяют главным образом в государственных учреждениях на рабочих станциях и серверном оборудовании.
"Альт" ОС и другие Linux-образные
Большинство российских операционных систем — на основе ядра Linux. Даже возникла конкуренция. Самая популярная — ОС "Альт" компании "Базальт СПО". Проект запустили в конце 1990-х, когда появилась Linux-Mandrake Russian Edition.
Современные версии "Альт" ОС работают на разном железе: x86, ARM64 и отечественных процессорах "Эльбрус". Графический интерфейс понятен после Windows, а набор предустановленных программ в "Рабочей станции" позволяет сразу приступить к просмотру, например, документов. Отдельная ветка развития — серверный вариант с веб-интерфейсом. У "Альта" самое большое сообщество среди российских ОС и продвинутая поддержка.
Разработка АО "НПО РусБИТех" под названием Astra Linux предназначена для работы с информацией разного уровня секретности, вплоть до "особой важности". Средства защиты этой ОС прошли сертификацию Минобороны, ФСТЭК и ФСБ
.
Astra Linux отпочковалась от дистрибутива Linux Debian. Есть и гражданская Astra Linux Common Edition для госучреждений. Свободный репозиторий (хранилище) соответствующего софта содержит тысячи программ. Интересно, что Astra адаптирована для сенсорных экранов, а также может портироваться на мобильные устройства — у конкурентов такого нет.
Другая ОС, сертифицированная Минобороны, — Rosa Linux. Разработкой и поддержкой занимается "НТЦ ИТ РОСА". Эту оболочку также выпускают в двух версиях, одна из них — для работы с секретными документами. Интерфейс простой, без нагромождения визуальных эффектов.
Среди Linux-образных особняком стоит продукт компании DZ Systems — ОС "Фантом", создаваемая с 2010-го. Основой послужила микроядерная среда, принципиально отличающаяся от Unix-систем. "Фантом" напоминает виртуальную машину, сохраняющую состояние в постоянной памяти — то есть после сбоя или отключения компьютера вернуться к последней операции можно буквально в один клик. Планов тут немало: от поддержки популярных аппаратных платформ до переноса кода на открытые микроядра Genode. А вот когда ОС увидит свет, не совсем понятно — в 2022-м ожидается рабочий прототип.
Опубликовано: Керилл Каримов