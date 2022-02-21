https://ria.ru/20220221/oon-1774158027.html

Киев запросил консультации в Совбезе ООН

Киев запросил консультации в Совбезе ООН - РИА Новости, 21.02.2022

Киев запросил консультации в Совбезе ООН

Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:22

2022-02-21T19:22

2022-02-21T19:56

в мире

украина

владимир зеленский

совет безопасности оон

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба."По поручению президента <...> направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам — членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения", — написал он в Twitter.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума. По словам украинского лидера, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, Украина будет иметь полное право считать, что документ не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с ним ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

https://ria.ru/20220221/oruzhie-1774096240.html

https://ria.ru/20220220/bomba-1773896626.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, совет безопасности оон, дмитрий кулеба