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Киев запросил консультации в Совбезе ООН
Киев запросил консультации в Совбезе ООН - РИА Новости, 21.02.2022
Киев запросил консультации в Совбезе ООН
Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:22
2022-02-21T19:56
в мире
украина
владимир зеленский
совет безопасности оон
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба."По поручению президента &lt;...&gt; направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам — членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения", — написал он в Twitter.Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума. По словам украинского лидера, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, Украина будет иметь полное право считать, что документ не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с ним ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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в мире, украина, владимир зеленский, совет безопасности оон, дмитрий кулеба
19:22 21.02.2022 (обновлено: 19:56 21.02.2022)
 
Киев запросил консультации в Совбезе ООН

Киев запросил консультации в СБ ООН по безопасности в рамках Будапештского меморандума

© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Киев официально обратился к членам СБ ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"По поручению президента <...> направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам — членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения", — написал он в Twitter.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:04
Посол в Берлине прокомментировал идею о ядерном оружии у Киева
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума. По словам украинского лидера, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, Украина будет иметь полное право считать, что документ не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с ним ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 12:50
Эксперт рассказал о последствиях выхода Киева из Будапештского меморандума
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСовет Безопасности ООНДмитрий Кулеба
 
 
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