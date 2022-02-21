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Силовики обстреляли запрещенными минами пять населенных пунктов в ДНР

Силовики обстреляли запрещенными минами пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Силовики обстреляли запрещенными минами пять населенных пунктов в ДНР

Украинские силовики в течение трех часов обстреляли пять населенных пунктов с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило... РИА Новости, 21.02.2022

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2022-02-21T21:33

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение трех часов обстреляли пять населенных пунктов с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в направлении населенного пункта Октябрь выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, населенного пункта Веденское - 10 мин калибром 120 миллиметров, населенного пункта Лозовое - восемь снарядов калибром 122 миллиметра, населенного пункта Васильевка - 10 мин калибром 120 миллиметра, населенного пункта Докучаевск - 15 мин калибром 120 миллиметров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин