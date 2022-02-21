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Пушилин заявил о массированных обстрелах ДНР со стороны Украины

Пушилин заявил о массированных обстрелах ДНР со стороны Украины - РИА Новости, 21.02.2022

Пушилин заявил о массированных обстрелах ДНР со стороны Украины

Киев ведёт массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики, только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:30

2022-02-21T12:30

2022-02-21T12:59

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Киев ведёт массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики, только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1,7 тысячи мин и снарядов, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! За последние сутки обстановка в Республике стала критической. Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжёлой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном в его Telegram-канале.По словам Пушилина, украинские войска продолжают обстреливать населённые пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ситуация в днр и лнр, в мире, горловка, денис пушилин, донбасс, украина