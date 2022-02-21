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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/obstrely-1774039342.html
Пушилин заявил о массированных обстрелах ДНР со стороны Украины
Пушилин заявил о массированных обстрелах ДНР со стороны Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Пушилин заявил о массированных обстрелах ДНР со стороны Украины
Киев ведёт массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики, только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:30
2022-02-21T12:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
горловка
денис пушилин
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Киев ведёт массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики, только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1,7 тысячи мин и снарядов, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! За последние сутки обстановка в Республике стала критической. Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжёлой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном в его Telegram-канале.По словам Пушилина, украинские войска продолжают обстреливать населённые пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, ситуация в днр и лнр, в мире, горловка, денис пушилин, донбасс, украина
12:30 21.02.2022 (обновлено: 12:59 21.02.2022)
 
Пушилин заявил о массированных обстрелах ДНР со стороны Украины

Глава ДНР Пушилин: Киев ведет массированные обстрелы ДНР, в том числе жилых кварталов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Киев ведёт массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики, только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1,7 тысячи мин и снарядов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! За последние сутки обстановка в Республике стала критической. Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжёлой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном в его Telegram-канале.
Разбитое окно в жилом доме в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 12:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ
По словам Пушилина, украинские войска продолжают обстреливать населённые пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДенис ПушилинДонбассУкраина
 
 
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