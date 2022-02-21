12:30 21.02.2022 (обновлено: 12:59 21.02.2022)
Пушилин заявил о массированных обстрелах ДНР со стороны Украины
Глава ДНР Пушилин: Киев ведет массированные обстрелы ДНР, в том числе жилых кварталов
Глава ДНР Денис Пушилин
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Киев ведёт массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики, только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1,7 тысячи мин и снарядов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! За последние сутки обстановка в Республике стала критической. Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжёлой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Пушилина, украинские войска продолжают обстреливать населённые пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев