В результате обстрела Горловки в ДНР повреждены два жилых дома и школа
МЧС ДНР: в результате обстрела Горловки повреждены два жилых дома и школа
© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских силовиков Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждены два девятиэтажных дома и здание школы, сообщает МЧС ДНР.
Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о возобновлении обстрела города.
"Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 16 часов 30 минут на пульт оперативно-диспетчерской службы поступило сообщение о разрушениях вследствие попадания взрывоопасных предметов в Никитовском районе Горловки. Стало известно, что повреждены 2 жилых девятиэтажных дома... по улице Казарцева..., улице Москаленко", - говорится в заявлении МЧС. Отмечается, что пострадало здание школы №179.
"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", - добавляет ведомство.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева