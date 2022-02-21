https://ria.ru/20220221/obstrel-1774145809.html

В результате обстрела Горловки в ДНР повреждены два жилых дома и школа

В результате обстрела Горловки в ДНР повреждены два жилых дома и школа - РИА Новости, 21.02.2022

В результате обстрела Горловки в ДНР повреждены два жилых дома и школа

В результате обстрела со стороны украинских силовиков Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждены два девятиэтажных дома и здание... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:34

2022-02-21T18:34

2022-02-21T18:34

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских силовиков Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждены два девятиэтажных дома и здание школы, сообщает МЧС ДНР.Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о возобновлении обстрела города."Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 16 часов 30 минут на пульт оперативно-диспетчерской службы поступило сообщение о разрушениях вследствие попадания взрывоопасных предметов в Никитовском районе Горловки. Стало известно, что повреждены 2 жилых девятиэтажных дома... по улице Казарцева..., улице Москаленко", - говорится в заявлении МЧС. Отмечается, что пострадало здание школы №179."По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", - добавляет ведомство.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/obstrel-1773945622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка, иван приходько, мчс днр