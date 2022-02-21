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В результате обстрела Горловки в ДНР повреждены два жилых дома и школа
В результате обстрела Горловки в ДНР повреждены два жилых дома и школа - РИА Новости, 21.02.2022
В результате обстрела Горловки в ДНР повреждены два жилых дома и школа
В результате обстрела со стороны украинских силовиков Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждены два девятиэтажных дома и здание... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:34
2022-02-21T18:34
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
горловка
иван приходько
мчс днр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских силовиков Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждены два девятиэтажных дома и здание школы, сообщает МЧС ДНР.Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о возобновлении обстрела города."Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 16 часов 30 минут на пульт оперативно-диспетчерской службы поступило сообщение о разрушениях вследствие попадания взрывоопасных предметов в Никитовском районе Горловки. Стало известно, что повреждены 2 жилых девятиэтажных дома... по улице Казарцева..., улице Москаленко", - говорится в заявлении МЧС. Отмечается, что пострадало здание школы №179."По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", - добавляет ведомство.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/obstrel-1773945622.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
горловка
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка, иван приходько, мчс днр
18:34 21.02.2022
 
В результате обстрела Горловки в ДНР повреждены два жилых дома и школа

МЧС ДНР: в результате обстрела Горловки повреждены два жилых дома и школа

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских силовиков Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждены два девятиэтажных дома и здание школы, сообщает МЧС ДНР.
Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о возобновлении обстрела города.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 19:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР: ВСУ вновь ведут обстрел по направлению Александровки и Горловки
"Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 16 часов 30 минут на пульт оперативно-диспетчерской службы поступило сообщение о разрушениях вследствие попадания взрывоопасных предметов в Никитовском районе Горловки. Стало известно, что повреждены 2 жилых девятиэтажных дома... по улице Казарцева..., улице Москаленко", - говорится в заявлении МЧС. Отмечается, что пострадало здание школы №179.
"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", - добавляет ведомство.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоМЧС ДНР
 
 
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