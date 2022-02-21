https://ria.ru/20220221/obstrel-1774100362.html

В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново

В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново

Украинские силовики выпустили 14 снарядов, запрещенных минскими соглашениями, по населенному пункту Коминтерново, сообщает представитель ДНР в СЦКК. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:16

2022-02-21T16:16

2022-02-21T16:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

коминтерново

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773794314_0:64:2970:1734_1920x0_80_0_0_0280a28756fdf95cd03c93a01de0f6fc.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили 14 снарядов, запрещенных минскими соглашениями, по населенному пункту Коминтерново, сообщает представитель ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Коминтерново: выпущено 14 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

коминтерново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, коминтерново, ситуация в днр и лнр