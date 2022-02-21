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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/obstrel-1774100362.html
В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново
В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново
Украинские силовики выпустили 14 снарядов, запрещенных минскими соглашениями, по населенному пункту Коминтерново, сообщает представитель ДНР в СЦКК. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:16
2022-02-21T16:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
коминтерново
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили 14 снарядов, запрещенных минскими соглашениями, по населенному пункту Коминтерново, сообщает представитель ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Коминтерново: выпущено 14 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
коминтерново
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, коминтерново, ситуация в днр и лнр
16:16 21.02.2022
 
В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново

ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли запрещенными снарядами Коминтерново

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили 14 снарядов, запрещенных минскими соглашениями, по населенному пункту Коминтерново, сообщает представитель ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Коминтерново: выпущено 14 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКоминтерновоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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