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В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново
В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново
Украинские силовики выпустили 14 снарядов, запрещенных минскими соглашениями, по населенному пункту Коминтерново, сообщает представитель ДНР в СЦКК. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:16
2022-02-21T16:16
2022-02-21T16:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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луганская народная республика
коминтерново
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики выпустили 14 снарядов, запрещенных минскими соглашениями, по населенному пункту Коминтерново, сообщает представитель ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Коминтерново: выпущено 14 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, коминтерново, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами Коминтерново
ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли запрещенными снарядами Коминтерново