14:29 21.02.2022 (обновлено: 14:55 21.02.2022)
На Украине заявили, что не обстреливали погранпункт в Ростовской области
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев не обстреливал погранпункт в Ростовской области
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Мы не ведем эти обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения", - сказал Данилов на брифинге в понедельник. Трансляцию вел телеканал "Украина 24". При этом обвинения в адрес Киева он назвал фантазиями.
По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Кирилл Волков