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На Украине заявили, что не обстреливали погранпункт в Ростовской области

На Украине заявили, что не обстреливали погранпункт в Ростовской области - РИА Новости, 21.02.2022

На Украине заявили, что не обстреливали погранпункт в Ростовской области

Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:29

2022-02-21T14:29

2022-02-21T14:55

обострение ситуации в днр и лнр

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совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

донецкая народная республика

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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/snaryad-1774049163.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область