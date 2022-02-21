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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/obstrel-1774072900.html
На Украине заявили, что не обстреливали погранпункт в Ростовской области
На Украине заявили, что не обстреливали погранпункт в Ростовской области - РИА Новости, 21.02.2022
На Украине заявили, что не обстреливали погранпункт в Ростовской области
Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:29
2022-02-21T14:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
донецкая народная республика
луганская народная республика
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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/snaryad-1774049163.html
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в мире, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область
14:29 21.02.2022 (обновлено: 14:55 21.02.2022)
 
На Украине заявили, что не обстреливали погранпункт в Ростовской области

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев не обстреливал погранпункт в Ростовской области

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Мы не ведем эти обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения", - сказал Данилов на брифинге в понедельник. Трансляцию вел телеканал "Украина 24". При этом обвинения в адрес Киева он назвал фантазиями.
По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Погранпункт, разрушенный снарядом ВСУ. Видео ФСБ России
Вчера, 13:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ФСБ показала видео с пунктом пограничников, разрушенным украинским снарядом
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлексей ДаниловДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРостовская область
 
 
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