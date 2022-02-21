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Украина обстреляла Докучаевск в ДНР запрещенными боеприпасами

Украина обстреляла Докучаевск в ДНР запрещенными боеприпасами - РИА Новости, 21.02.2022

Украина обстреляла Докучаевск в ДНР запрещенными боеприпасами

Украинские силовики обстреляли Докучаевск в самопровозглашенной Донецкой народной республике, используя запрещенные минскими соглашениями боеприпасы, сообщило... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:25

2022-02-21T14:25

2022-02-21T14:34

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Докучаевск в самопровозглашенной Донецкой народной республике, используя запрещенные минскими соглашениями боеприпасы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Город Докучаевск расположен в нескольких десятках километров к югу от Донецка. С 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. С юга и запада вблизи к Докучаевску проходит линия соприкосновения. Там расположен крупнейший в Европе Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Данный район является наиболее часто обстреливаемым вместе с граничащим с Докучаевском посёлком Еленовка. До конфликта в Донбассе население города насчитывало более 230 тысяч человек.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина