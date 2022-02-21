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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/obstrel-1774071893.html
Украина обстреляла Докучаевск в ДНР запрещенными боеприпасами
Украина обстреляла Докучаевск в ДНР запрещенными боеприпасами - РИА Новости, 21.02.2022
Украина обстреляла Докучаевск в ДНР запрещенными боеприпасами
Украинские силовики обстреляли Докучаевск в самопровозглашенной Донецкой народной республике, используя запрещенные минскими соглашениями боеприпасы, сообщило... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:25
2022-02-21T14:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Докучаевск в самопровозглашенной Донецкой народной республике, используя запрещенные минскими соглашениями боеприпасы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Город Докучаевск расположен в нескольких десятках километров к югу от Донецка. С 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. С юга и запада вблизи к Докучаевску проходит линия соприкосновения. Там расположен крупнейший в Европе Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Данный район является наиболее часто обстреливаемым вместе с граничащим с Докучаевском посёлком Еленовка. До конфликта в Донбассе население города насчитывало более 230 тысяч человек.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Кирилл Волков
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина
14:25 21.02.2022 (обновлено: 14:34 21.02.2022)
 
Украина обстреляла Докучаевск в ДНР запрещенными боеприпасами

Украина обстреляла Докучаевск в ДНР запрещенными по Минским соглашениям боеприпасами

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Докучаевск в самопровозглашенной Донецкой народной республике, используя запрещенные минскими соглашениями боеприпасы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... н.п. Бугас - н.п. Докучаевск: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.
Город Докучаевск расположен в нескольких десятках километров к югу от Донецка. С 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. С юга и запада вблизи к Докучаевску проходит линия соприкосновения. Там расположен крупнейший в Европе Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. Данный район является наиболее часто обстреливаемым вместе с граничащим с Докучаевском посёлком Еленовка. До конфликта в Донбассе население города насчитывало более 230 тысяч человек.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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