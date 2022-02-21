12:39 21.02.2022 (обновлено: 12:53 21.02.2022)
В ДНР заявили об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно в жилом доме в Киевском районе Донецка
Разбитое окно в жилом доме в Киевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Шесть населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республики подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков с 10.00 до 11.41, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства, в направлении поселка Васильевка было выпущено 10 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, в направлении пункта Луганское - 15 мин того же калибра. Кроме того, гранаты были выпущены в направлении населенных пунктов Безыменное, Новоласпа, Николаевка, Октябрь.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Маркова