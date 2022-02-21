https://ria.ru/20220221/obstrel-1774042572.html

В ДНР заявили об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР заявили об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ

Шесть населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республики подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков с 10.00 до 11.41, говорится в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:39

2022-02-21T12:39

2022-02-21T12:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир зеленский

денис пушилин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773936433_0:437:2835:2032_1920x0_80_0_0_379b4593a97be84e51ea3aa0e1cac4fc.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Шесть населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республики подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков с 10.00 до 11.41, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в направлении поселка Васильевка было выпущено 10 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, в направлении пункта Луганское - 15 мин того же калибра. Кроме того, гранаты были выпущены в направлении населенных пунктов Безыменное, Новоласпа, Николаевка, Октябрь.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, денис пушилин, украина, луганская народная республика