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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/obstrel-1774042572.html
В ДНР заявили об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР заявили об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ
Шесть населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республики подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков с 10.00 до 11.41, говорится в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:39
2022-02-21T12:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир зеленский
денис пушилин
украина
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Шесть населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республики подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков с 10.00 до 11.41, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в направлении поселка Васильевка было выпущено 10 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, в направлении пункта Луганское - 15 мин того же калибра. Кроме того, гранаты были выпущены в направлении населенных пунктов Безыменное, Новоласпа, Николаевка, Октябрь.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, денис пушилин, украина, луганская народная республика
12:39 21.02.2022 (обновлено: 12:53 21.02.2022)
 
В ДНР заявили об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстрелах шести населенных пунктов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно в жилом доме в Киевском районе Донецка
Разбитое окно в жилом доме в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в жилом доме в Киевском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Шесть населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республики подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков с 10.00 до 11.41, говорится в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства, в направлении поселка Васильевка было выпущено 10 мин запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров, в направлении пункта Луганское - 15 мин того же калибра. Кроме того, гранаты были выпущены в направлении населенных пунктов Безыменное, Новоласпа, Николаевка, Октябрь.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДенис ПушилинУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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