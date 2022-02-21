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Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрелов со стороны ВСУ

Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022

Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрелов со стороны ВСУ

Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:01

2022-02-21T11:01

2022-02-21T11:01

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрелов со стороны украинских силовиков поселка Красный Яр и района у пункта пропуска "Станица Луганская" в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об обстрелах поселка Красный Яр и района КПП "Станица Луганская", в результате которых были повреждены несколько частных домов."За прошедшие сутки ВСУ значительно активизировали обстрелы ЛНР и с начала текущих с уток данная тенденция не изменилась, в результате чего сегодня утром под обстрел попали ряд населённых пунктов ЛНР, в том числе населенный пункт Красный Яр. На данный момент подробности происшествия уточняются, ведётся работа офицеров наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК", - рассказал Филипоненко журналистам.Он уточнил, что по предварительным данным, обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов. По словам представителя оборонного ведомства республики, утром в понедельник ВС Украины также обстреляли район памятника Князю Игорю у пункта пропуска через линию соприкосновения "Станица Луганская", в результате чего также был поврежден один дом в дачном кооперативе."В результате обстрела из станкового противотанкового гранатомета со стороны населенного пункта Кондрашевская Новая (под контролем Киева – ред.) пострадал жилой дом в дачном кооперативе возле памятника Князю Игорю. Хорошо видно повреждения. Здание одно из немногих здесь двухэтажное и целью по всей видимости было снести второй этаж, возможно прикрывая это тем фактом, что они (украинские силовики - ред.) воспринимали его как возможный наблюдательный пункт (Народной милиции ЛНР – ред.)", - пояснил Филипоненко.Он уточнил, что сотрудники представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали повреждения всех четырех домов. По предварительным данных в результате данных обстрелов никто не пострадал.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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