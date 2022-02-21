https://ria.ru/20220221/obstrel-1774004248.html

Украинские силовики обстреляли из гранатометов поселок Васильевка в ДНР

Украинские силовики обстреляли из гранатометов поселок Васильевка в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Украинские силовики обстреляли из гранатометов поселок Васильевка в ДНР

Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике населенный пункт Васильевка, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:07

2022-02-21T10:07

2022-02-21T10:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769550035_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b81ff838b5105e8eb122d5fa537e19a.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике населенный пункт Васильевка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, сцкк