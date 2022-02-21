10:07 21.02.2022 (обновлено: 10:19 21.02.2022)
Украинские силовики обстреляли из гранатометов поселок Васильевка в ДНР
Украинские силовики выпустили 27 гранат из СПГ и АГС по поселку Васильевка в ДНР
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике населенный пункт Васильевка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.40 - н.п. Новоселовка вторая - н.п. Васильевка: выпущено 3 гранаты из СПГ, 24 гранаты из АГС", - говорится в заявлении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Кирилл Волков