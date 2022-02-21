07:23 21.02.2022 (обновлено: 07:24 21.02.2022)
В ДНР заявили об обстреле запрещенными снарядами со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстреле территории запрещенными снарядами со стороны ВСУ
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли запрещенными по минским соглашениям снарядами населенный пункт Петровское в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
По его данным, стрельба велась со стороны Богдановки в сторону населенного пункта Петровское в 06.30. Всего было выпущено 26 мин запрещенного калибра 120 миллиметров, также применялись гранаты.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили утром 17 февраля, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Никита Стома