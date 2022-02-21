В ЛНР вновь заявили об обстреле со стороны ВСУ
В ЛНР вновь заявили об обстреле территории республики со стороны украинских силовиков
Последствия артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики утром в понедельник нарушили режим прекращения огня, разрушены или повреждены три жилых дома в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram.
Отмечается, что стрельба велась по населенному пункту Красный Яр в 5.43, произведено пять выстрелов из стрелкового оружия.
"По предварительной информации повреждено (разрушено) три жилых дома. Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорится в сообщении.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили утром 17 февраля, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Никита Стома