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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/obstrel-1773986154.html
В ЛНР вновь заявили об обстреле со стороны ВСУ
В ЛНР вновь заявили об обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022
В ЛНР вновь заявили об обстреле со стороны ВСУ
Украинские силовики утром в понедельник нарушили режим прекращения огня, разрушены или повреждены три жилых дома в самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T06:23
2022-02-21T06:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
украина
киев
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики утром в понедельник нарушили режим прекращения огня, разрушены или повреждены три жилых дома в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram.Отмечается, что стрельба велась по населенному пункту Красный Яр в 5.43, произведено пять выстрелов из стрелкового оружия.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили утром 17 февраля, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Никита Стома
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в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганск
06:23 21.02.2022
 
В ЛНР вновь заявили об обстреле со стороны ВСУ

В ЛНР вновь заявили об обстреле территории республики со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР
Последствия артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости
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Последствия артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики утром в понедельник нарушили режим прекращения огня, разрушены или повреждены три жилых дома в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram.
Отмечается, что стрельба велась по населенному пункту Красный Яр в 5.43, произведено пять выстрелов из стрелкового оружия.

"По предварительной информации повреждено (разрушено) три жилых дома. Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — говорится в сообщении.

Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили утром 17 февраля, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
04:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
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