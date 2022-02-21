https://ria.ru/20220221/obstrel-1773986154.html

В ЛНР вновь заявили об обстреле со стороны ВСУ

В ЛНР вновь заявили об обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022

В ЛНР вновь заявили об обстреле со стороны ВСУ

Украинские силовики утром в понедельник нарушили режим прекращения огня, разрушены или повреждены три жилых дома в самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T06:23

2022-02-21T06:23

2022-02-21T06:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

украина

киев

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики утром в понедельник нарушили режим прекращения огня, разрушены или повреждены три жилых дома в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram.Отмечается, что стрельба велась по населенному пункту Красный Яр в 5.43, произведено пять выстрелов из стрелкового оружия.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили утром 17 февраля, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганск