https://ria.ru/20220221/obstrel-1773981597.html

В ДНР сообщили об обстреле населенного пункта Заиченко со стороны Украины

В ДНР сообщили об обстреле населенного пункта Заиченко со стороны Украины - РИА Новости, 21.02.2022

В ДНР сообщили об обстреле населенного пункта Заиченко со стороны Украины

Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T03:36

2022-02-21T03:36

2022-02-21T03:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

вооруженные силы украины

владимир зеленский

алексей резников

родион мирошник

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Заиченко в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов запрещенного Минскими соглашениям калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram-канале.По его данным, обстрел произошел в 2.55 со стороны населенного пункта Водяное.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

донецкая народная республика

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, днр, вооруженные силы украины, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев