03:36 21.02.2022 (обновлено: 03:47 21.02.2022)
В ДНР сообщили об обстреле населенного пункта Заиченко со стороны Украины
В ДНР сообщили о ночном обстреле населенного пункта Заиченко со стороны ВС Украины
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Заиченко в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов запрещенного Минскими соглашениям калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram-канале.
По его данным, обстрел произошел в 2.55 со стороны населенного пункта Водяное.
"Выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", — говорится в сообщении информационной службы представительства ДНР.
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Опубликовано: Никита Стома