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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/obstrel-1773981597.html
В ДНР сообщили об обстреле населенного пункта Заиченко со стороны Украины
В ДНР сообщили об обстреле населенного пункта Заиченко со стороны Украины - РИА Новости, 21.02.2022
В ДНР сообщили об обстреле населенного пункта Заиченко со стороны Украины
Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T03:36
2022-02-21T03:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
вооруженные силы украины
владимир зеленский
алексей резников
родион мирошник
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Заиченко в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов запрещенного Минскими соглашениям калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram-канале.По его данным, обстрел произошел в 2.55 со стороны населенного пункта Водяное.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html
донецкая народная республика
украина
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Никита Стома
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в мире, днр, вооруженные силы украины, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев
03:36 21.02.2022 (обновлено: 03:47 21.02.2022)
 
В ДНР сообщили об обстреле населенного пункта Заиченко со стороны Украины

В ДНР сообщили о ночном обстреле населенного пункта Заиченко со стороны ВС Украины

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Заиченко в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпустив 12 снарядов запрещенного Минскими соглашениям калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Telegram-канале.
По его данным, обстрел произошел в 2.55 со стороны населенного пункта Водяное.

"Выпущено 12 снарядов калибром 122 мм", — говорится в сообщении информационной службы представительства ДНР.

В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.
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Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАлексей РезниковРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКиев
 
 
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