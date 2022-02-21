https://ria.ru/20220221/obse-1774169903.html

Признание Россией ЛНР и ДНР нарушит Минские соглашения, заявили в ОБСЕ

Признание Россией ЛНР и ДНР нарушит Минские соглашения, заявили в ОБСЕ - РИА Новости, 21.02.2022

Признание Россией ЛНР и ДНР нарушит Минские соглашения, заявили в ОБСЕ

Признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будет являться нарушением минских соглашений, заявил журналистам... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:33

2022-02-21T20:33

2022-02-21T20:47

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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будет являться нарушением минских соглашений, заявил журналистам действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после окончания встречи глав МИД Евросоюза в понедельник в Брюсселе.В понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР."Мы все наблюдали заседание Совета безопасности в Москве с большим беспокойством и волнением. Не подлежит сомнению, что все участники заседания указывали на то, что имеет смысл обратиться к президенту (России Владимиру) Путину, чтобы он действовал в соответствии с нормами международного права и минскими договоренностями, что фактически означает непризнание Донецкой и Луганской областей как субъектов международного права", - сказал Рау.При этом он заявил, что во время встречи глав МИД ЕС "все указывали на то, что если бы до этого дошло (признание Россией независимости ЛНР и ДНР – ред.), то Европейский союз займет однозначную, полную единства позицию".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.В последние месяцы Киев и западные государства постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

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Владимир Лаврентьев

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