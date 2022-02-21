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Признание Россией ЛНР и ДНР нарушит Минские соглашения, заявили в ОБСЕ
Признание Россией ЛНР и ДНР нарушит Минские соглашения, заявили в ОБСЕ - РИА Новости, 21.02.2022
Признание Россией ЛНР и ДНР нарушит Минские соглашения, заявили в ОБСЕ
Признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будет являться нарушением минских соглашений, заявил журналистам... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:33
2022-02-21T20:47
минские соглашения
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская область
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будет являться нарушением минских соглашений, заявил журналистам действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после окончания встречи глав МИД Евросоюза в понедельник в Брюсселе.В понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР."Мы все наблюдали заседание Совета безопасности в Москве с большим беспокойством и волнением. Не подлежит сомнению, что все участники заседания указывали на то, что имеет смысл обратиться к президенту (России Владимиру) Путину, чтобы он действовал в соответствии с нормами международного права и минскими договоренностями, что фактически означает непризнание Донецкой и Луганской областей как субъектов международного права", - сказал Рау.При этом он заявил, что во время встречи глав МИД ЕС "все указывали на то, что если бы до этого дошло (признание Россией независимости ЛНР и ДНР – ред.), то Европейский союз займет однозначную, полную единства позицию".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.В последние месяцы Киев и западные государства постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774121048.html
донецкая народная республика
луганская область
донбасс
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минские соглашения, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская область, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, обсе, збигнев рау, евросоюз
20:33 21.02.2022 (обновлено: 20:47 21.02.2022)
 
Признание Россией ЛНР и ДНР нарушит Минские соглашения, заявили в ОБСЕ

Председатель ОБСЕ Рау: признание Россией ДНР и ЛНР будет нарушением Минских соглашений

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
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ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будет являться нарушением минских соглашений, заявил журналистам действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после окончания встречи глав МИД Евросоюза в понедельник в Брюсселе.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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"Мы все наблюдали заседание Совета безопасности в Москве с большим беспокойством и волнением. Не подлежит сомнению, что все участники заседания указывали на то, что имеет смысл обратиться к президенту (России Владимиру) Путину, чтобы он действовал в соответствии с нормами международного права и минскими договоренностями, что фактически означает непризнание Донецкой и Луганской областей как субъектов международного права", - сказал Рау.
При этом он заявил, что во время встречи глав МИД ЕС "все указывали на то, что если бы до этого дошло (признание Россией независимости ЛНР и ДНР – ред.), то Европейский союз займет однозначную, полную единства позицию".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
В последние месяцы Киев и западные государства постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Козак: Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять "Минск-2"
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Минские соглашенияВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьСитуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаОБСЕЗбигнев РауЕвросоюз
 
 
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