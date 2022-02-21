Рау призвал провести в понедельник заседание контактной группы ОБСЕ
Председатель ОБСЕ Рау призвал провести в понедельник заседание контактной группы
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
ВЕНА, 21 фев - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал провести в понедельник заседание Трехсторонней контактной группы.
"Я призываю все стороны провести встречу Трехсторонней контактной группы сегодня. Минские соглашения предлагают правильный путь для дипломатического и мирного разрешения текущего кризиса на Украине", - написал Рау в Twitter.
I call on all parties to convene a Trilateral Contact Group meeting today. The Minsk Agreements provide the right path for a diplomatic and peaceful solution to the current crisis. https://t.co/9aO0yI4hnG— Zbigniew Rau (@RauZbigniew) February 21, 2022
Спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен ранее сообщал, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная. Источник РИА Новости, приближенный к переговорам, позднее сообщил, что встреча не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу. Киннунен выразил сожаление в связи с тем, что встреча не состоялась, пояснив, что "некоторые участники связали свое присутствие с определенными предварительными политическими условиями".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Екатерина Зайцева