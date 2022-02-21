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Рау призвал провести в понедельник заседание контактной группы ОБСЕ
Рау призвал провести в понедельник заседание контактной группы ОБСЕ - РИА Новости, 21.02.2022
Рау призвал провести в понедельник заседание контактной группы ОБСЕ
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал провести в понедельник заседание Трехсторонней контактной группы. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:56
2022-02-21T14:56
в мире
обсе
польша
збигнев рау
нато
ситуация в днр и лнр
россия
киев
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ВЕНА, 21 фев - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал провести в понедельник заседание Трехсторонней контактной группы."Я призываю все стороны провести встречу Трехсторонней контактной группы сегодня. Минские соглашения предлагают правильный путь для дипломатического и мирного разрешения текущего кризиса на Украине", - написал Рау в Twitter.Спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен ранее сообщал, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная. Источник РИА Новости, приближенный к переговорам, позднее сообщил, что встреча не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу. Киннунен выразил сожаление в связи с тем, что встреча не состоялась, пояснив, что "некоторые участники связали свое присутствие с определенными предварительными политическими условиями".Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Екатерина Зайцева
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в мире, обсе, польша, збигнев рау, нато, ситуация в днр и лнр, россия, киев, владимир зеленский, украина
14:56 21.02.2022
 
Рау призвал провести в понедельник заседание контактной группы ОБСЕ

Председатель ОБСЕ Рау призвал провести в понедельник заседание контактной группы

© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Читать ria.ru в
ВЕНА, 21 фев - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау призвал провести в понедельник заседание Трехсторонней контактной группы.
"Я призываю все стороны провести встречу Трехсторонней контактной группы сегодня. Минские соглашения предлагают правильный путь для дипломатического и мирного разрешения текущего кризиса на Украине", - написал Рау в Twitter.
Спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунен ранее сообщал, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоится утром 19 февраля, ситуация с безопасностью в регионе очень тревожная. Источник РИА Новости, приближенный к переговорам, позднее сообщил, что встреча не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу. Киннунен выразил сожаление в связи с тем, что встреча не состоялась, пояснив, что "некоторые участники связали свое присутствие с определенными предварительными политическими условиями".
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреОБСЕПольшаЗбигнев РауНАТОСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКиевВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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