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Религия
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Владимир Легойда: нужно поддержать образ семьи в искусстве грантами
Владимир Легойда: нужно поддержать образ семьи в искусстве грантами - РИА Новости, 21.02.2022
Владимир Легойда: нужно поддержать образ семьи в искусстве грантами
Формирование художественно убедительного образа традиционной семьи в СМИ и искусстве необходимо поддерживать грантами в рамках уже существующих программ, заявил РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:57
2022-02-21T18:10
религия
общество
религия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Формирование художественно убедительного образа традиционной семьи в СМИ и искусстве необходимо поддерживать грантами в рамках уже существующих программ, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда."Очень важно, чтобы образ семьи с правильными акцентами убедительно, в том числе художественно убедительно, присутствовал в пространстве искусства и СМИ. Я думаю, что было бы правильно, чтобы наши общественные слушания в числе своих решений и рекомендаций зафиксировали бы важность обращения к этой тематике и поддержки этой тематики на уровне существующих грантовых программ - президентских грантов и других", - сказал Легойда, выступая на круглом столе "Социальная повестка ответственного отцовства".Он отметил, что считает отцовство главной категорией в жизни мужчины."Я часто подчеркиваю, что готов согласиться с этой фразой только в одном случае: если мы признаем, что для мужчины главное - отцовство. Эти тезисы не исключают реализации в профессии или чего угодно, но мы должны понимать, что эта равноценная важность материнства для женщины и отцовства для мужчины совершенно безусловна и правильна, потому что мужчина как отец учится быть ответственным, отцовство помогает человеку понять, что такое надежность, и отцовство раскрывает перед мужчинами понятие самого высокого чувства, которое дано человеку: чувства любви", - сказал Легойда на обсуждении.В свою очередь, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что женщины часто "рожают для мужчин".Он привел в пример исследование среди незамужних женщин от 19 до 35 лет. Их спросили, сколько бы они хотели иметь детей, - 84,5 % сказали, что хотели бы иметь двоих, 5% опрошенных ответили, что не хотят детей, и 4%, что хотели бы иметь столько, "сколько Бог даст"."Спросили, почему вы не хотите иметь детей или хотите только двоих? Большинство женщин сказало: "А для кого рождать?". То есть оказывается, женщина рожает для кого-то и должен быть кто-то, кому это надо. А если его нет, то не будет никакой демографии. Дети рождаются в семье. И если первого женщина рожает "для себя", то второго и третьего "заказывает" мужчина – не красивый блестящий "фантик", а надежный, настоящий, который и может быть отцом. Вот она роль мужчины"При этом Аполихин заявил: Россия достигла исторического минимума в борьбе с младенческой смертностью, снизив ее более чем в четыре раза. Тем не менее, отметил он, в РФ наблюдается тенденция к депопуляции. "Коэффициент рождаемости нам нужен 2,1, а у нас он 1,5, и он снижается", - добавил медик.
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общество, религия
17:57 21.02.2022 (обновлено: 18:10 21.02.2022)
 

Владимир Легойда: нужно поддержать образ семьи в искусстве грантами

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Формирование художественно убедительного образа традиционной семьи в СМИ и искусстве необходимо поддерживать грантами в рамках уже существующих программ, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Очень важно, чтобы образ семьи с правильными акцентами убедительно, в том числе художественно убедительно, присутствовал в пространстве искусства и СМИ. Я думаю, что было бы правильно, чтобы наши общественные слушания в числе своих решений и рекомендаций зафиксировали бы важность обращения к этой тематике и поддержки этой тематики на уровне существующих грантовых программ - президентских грантов и других", - сказал Легойда, выступая на круглом столе "Социальная повестка ответственного отцовства".

Он отметил, что считает отцовство главной категорией в жизни мужчины.

"Я часто подчеркиваю, что готов согласиться с этой фразой только в одном случае: если мы признаем, что для мужчины главное - отцовство. Эти тезисы не исключают реализации в профессии или чего угодно, но мы должны понимать, что эта равноценная важность материнства для женщины и отцовства для мужчины совершенно безусловна и правильна, потому что мужчина как отец учится быть ответственным, отцовство помогает человеку понять, что такое надежность, и отцовство раскрывает перед мужчинами понятие самого высокого чувства, которое дано человеку: чувства любви", - сказал Легойда на обсуждении.
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1 февраля, 10:13Религия
РПЦ намерена защищать традиционный брак вместе с католиками, заявил Легойда
В свою очередь, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что женщины часто "рожают для мужчин".
Он привел в пример исследование среди незамужних женщин от 19 до 35 лет. Их спросили, сколько бы они хотели иметь детей, - 84,5 % сказали, что хотели бы иметь двоих, 5% опрошенных ответили, что не хотят детей, и 4%, что хотели бы иметь столько, "сколько Бог даст".
"Спросили, почему вы не хотите иметь детей или хотите только двоих? Большинство женщин сказало: "А для кого рождать?". То есть оказывается, женщина рожает для кого-то и должен быть кто-то, кому это надо. А если его нет, то не будет никакой демографии. Дети рождаются в семье. И если первого женщина рожает "для себя", то второго и третьего "заказывает" мужчина – не красивый блестящий "фантик", а надежный, настоящий, который и может быть отцом. Вот она роль мужчины"
При этом Аполихин заявил: Россия достигла исторического минимума в борьбе с младенческой смертностью, снизив ее более чем в четыре раза. Тем не менее, отметил он, в РФ наблюдается тенденция к депопуляции. "Коэффициент рождаемости нам нужен 2,1, а у нас он 1,5, и он снижается", - добавил медик.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля 2021, 16:12Религия
Сравнения язычества с традиционными религиями некорректны, считают в РПЦ
Опубликовано: Никита Бизин
 
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