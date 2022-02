https://ria.ru/20220221/obostrenie-1773978429.html

Запад игнорирует обострение конфликта на востоке Украины, заявил Полянский

ООН, 21 фев — РИА Новости. Западные страны игнорируют обострение, которое сейчас наблюдается в Донбассе, и отрицают, что Украина обстреливает эти территории, — это может вдохновить Киев на нападение на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире шоу The mother of all talk shows на радио Sputnik.Неизвестно, какими могут быть последствия, подчеркнул дипломат.В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.Вынужденные переселенцы въезжают в Ростовскую область, о готовности принять жителей Донбасса сообщили многие регионы России.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

