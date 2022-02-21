https://ria.ru/20220221/neft-1773661744.html

План не сработал: США не смогли обвалить цены на нефть

План не сработал: США не смогли обвалить цены на нефть - РИА Новости, 21.02.2022

План не сработал: США не смогли обвалить цены на нефть

Нефтяные котировки штурмуют новые максимумы, ко второму кварталу ждут 100 долларов за баррель. Дефицит предложения и рост спроса толкают цены вверх. Такое... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T08:00

2022-02-21T08:00

2022-02-21T08:02

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефтяные котировки штурмуют новые максимумы, ко второму кварталу ждут 100 долларов за баррель. Дефицит предложения и рост спроса толкают цены вверх. Такое положение дел не устраивает США — в стране слишком дорогой бензин. Там уже распечатали стратегические резервы, но это не помогло. Теперь, как утверждает Bloomberg, Белый дом даже готов снять санкции с Ирана, лишь бы черное золото подешевело.Нефтяное раллиВ феврале прошлого года фьючерсы на Brent торговались вблизи 60 долларов за баррель, сейчас — больше 90. Такие темпы уступают только показателям 2009-го. Это следствие подорожания газа, восстановления спроса после локдаунов, логистических сбоев и геополитической напряженности.По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) и управления энергетической информации США (EIA), в 2022-м миру потребуется больше нефти, чем поставляет ОПЕК+. Дефицит усиливается, резервов может не хватить. При этом потребление стабильно увеличивается: омикрон-штамм не оказал такого воздействия, какого ждали.Переломить ситуациюАмериканцам это очень не нравится. Еще в ноябре Белый дом заявил, что цены слишком высокие.Так, литр бензина Regular (аналог российского АИ-92) год назад стоил в США 59 центов, сейчас — 87. Вашингтон винит в этом ОПЕК+. Каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тысяч баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения из-за пандемии. Но этого, считают американцы, недостаточно.В Белом доме пообещали задействовать "все имеющиеся инструменты". А Минэнерго США распечатало нефтяные резервы.Больше 600 миллионов баррелей хранится под землей в Луизиане и Техасе на случай серьезных чрезвычайных ситуаций. Этого достаточно, чтобы заменить весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год. Однако пока решили продать всего 50 миллионов, и ситуация не изменилась.Ничего не вышлоПлан Байдена не сработал и дал лишь краткосрочный эффект из-за дисбаланса спроса и предложения.Как подчеркивает вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова, "бычий" тренд на нефтяном рынке подпитывают и сами США постоянными заявлениями о неизбежном вторжении России на Украину. Конфликт с участием двух крупных производителей сырья чреват усилением глобального дефицита энергоносителей."Во многих странах отменяют антиковидные ограничения, люди возвращаются к привычному образу жизни, больше путешествуют, вновь работают в офисах. Потребление бензина скоро вернется к уровню 2019-го и даже выше. Неблагоприятные погодные условия также повышают спрос на энергоносители, особенно в США", — указывает Веретенникова.В начале февраля Белый дом в виде исключения позволил иностранным компаниям работать с гражданскими ядерными установками Ирана. Это не отменяет нефтяного эмбарго. Теперь, как утверждает Bloomberg, когда стало ясно, что высвобождение резервов не помогло, американцы даже готовы отказаться от санкций, лишь бы снизились цены.Рынок переваритВероятность такого сценария достаточно велика. По прогнозам, Тегеран способен поставлять на рынок от 1,8 до 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако большинство экспертов уверены: если это и произойдет, нефть подешевеет не сильно. Дело в том, что Иран и так давно продает достаточно много в обход эмбарго.А иностранные инвесторы вряд ли этим заинтересуются, опасаясь повторения ситуации 2018-го, когда Дональд Трамп вновь ввел санкции против Ирана, отмененные в 2015-м при Бараке Обаме.С этим согласен и аналитик, управляющий партнер инвестиционного холдинга GLS INVEST (ООО УК "Джи Эл Эс Инвест") Эдуард Бугров.К тому же, напоминает эксперт, нишу Ирана прочно заняла Саудовская Аравия, которая вряд ли уступит без борьбы. Учитывая, что это стратегический партнер США на Ближнем Востоке, с мнением крупнейшего экспортера нефти придется считаться.

https://ria.ru/20220217/neft-1773309134.html

https://ria.ru/20211113/neft-1758783139.html

https://ria.ru/20220205/iran-1771191025.html

https://ria.ru/20220211/iran-1772259423.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, джо байден, мэа, brent, vitol, иран, опек+