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В марте россиян ждет шестидневная рабочая неделя, напомнила эксперт
В марте россиян ждет шестидневная рабочая неделя, напомнила эксперт - РИА Новости, 21.02.2022
В марте россиян ждет шестидневная рабочая неделя, напомнила эксперт
На Восьмое марта россияне будут отдыхать три дня, но до этого им предстоит отработать шестидневную неделю, напомнила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T03:14
2022-02-21T03:14
2022-02-21T08:27
общество
россия
москва
международный женский день
татьяна нечаева
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На Восьмое марта россияне будут отдыхать три дня, но до этого им предстоит отработать шестидневную неделю, напомнила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.Затем последуют три дня отдыха — с 6 по 8 марта, добавила Нечаева, уточнив, что это касается тех, кто работает обычно пять дней в неделю. Кроме того, поскольку 23 февраля — праздничный выходной, то предшествующий ему рабочий день, 22 февраля, тоже будет на час короче.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, международный женский день, татьяна нечаева
03:14 21.02.2022 (обновлено: 08:27 21.02.2022)
В марте россиян ждет шестидневная рабочая неделя, напомнила эксперт
Юрист Нечаева: граждан России ждет шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта