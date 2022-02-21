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Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин
Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин
Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T22:34
2022-02-22T00:50
александр суворов
россия
новороссия
полтава
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин.При расширении НАТО страны, вступившие в альянс, принесли свои комплексы и антироссийские настроения, заявил он."Власти восточноевропейских стран, торгуя русофобией, принесли в альянс свои комплексы и стереотипы о российской угрозе. Настаивали на наращивании потенциалов коллективной обороны, которые должны быть развернуты, прежде всего, против России", - сказал он в телеобращении.Украинские же руководители проводили политику под диктовку радикалов, а те наглели, навязывали свою волю властям.Также он высказался о сносе памятника полководцу Александру Суворову на Украине.По его словам, в XVIII веке за Очаков сражались солдаты Суворова, и благодаря их мужеству город вошел в состав России. Тогда же, отметил Путин, земли Причерноморья, присоединенные к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия."Сейчас эти вехи истории пытаются придать забвению, как и имена государственных и военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Черному морю. Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну тогда будьте здесь последовательными", - сказал он.
https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html
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Ангелина Орехова
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александр суворов, россия, новороссия, полтава, нато
22:34 21.02.2022 (обновлено: 00:50 22.02.2022)
 
Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин

Путин: Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения
Президент РФ Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия все свои обязательства выполнила. В том числе вывела войска из Германии, из государств Центрально-Восточной Европы, и тем самым внесла огромный вклад в преодоление наследия холодной войны. Мы последовательно предлагали разные варианты сотрудничества", - сказал он в телеобращении.
При расширении НАТО страны, вступившие в альянс, принесли свои комплексы и антироссийские настроения, заявил он.
"Власти восточноевропейских стран, торгуя русофобией, принесли в альянс свои комплексы и стереотипы о российской угрозе. Настаивали на наращивании потенциалов коллективной обороны, которые должны быть развернуты, прежде всего, против России", - сказал он в телеобращении.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:29
Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин
Украинские же руководители проводили политику под диктовку радикалов, а те наглели, навязывали свою волю властям.
"Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году, довели Майдан до государственного переворота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубежных государств", - сказал Путин.
Также он высказался о сносе памятника полководцу Александру Суворову на Украине.
По его словам, в XVIII веке за Очаков сражались солдаты Суворова, и благодаря их мужеству город вошел в состав России. Тогда же, отметил Путин, земли Причерноморья, присоединенные к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия.
"Сейчас эти вехи истории пытаются придать забвению, как и имена государственных и военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Черному морю. Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну тогда будьте здесь последовательными", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:26
России предлагают поверить на слово, что НАТО — мирный союз, заявил Путин
Опубликовано: Ангелина Орехова
 
Александр СуворовРоссияНовороссияПолтаваНАТО
 
 
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