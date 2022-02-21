https://ria.ru/20220221/nato-1774205691.html
Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин
Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин
Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T22:34
2022-02-21T22:34
2022-02-22T00:50
александр суворов
россия
новороссия
полтава
нато
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин.При расширении НАТО страны, вступившие в альянс, принесли свои комплексы и антироссийские настроения, заявил он."Власти восточноевропейских стран, торгуя русофобией, принесли в альянс свои комплексы и стереотипы о российской угрозе. Настаивали на наращивании потенциалов коллективной обороны, которые должны быть развернуты, прежде всего, против России", - сказал он в телеобращении.Украинские же руководители проводили политику под диктовку радикалов, а те наглели, навязывали свою волю властям.Также он высказался о сносе памятника полководцу Александру Суворову на Украине.По его словам, в XVIII веке за Очаков сражались солдаты Суворова, и благодаря их мужеству город вошел в состав России. Тогда же, отметил Путин, земли Причерноморья, присоединенные к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия."Сейчас эти вехи истории пытаются придать забвению, как и имена государственных и военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Черному морю. Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну тогда будьте здесь последовательными", - сказал он.
https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр суворов, россия, новороссия, полтава, нато
22:34 21.02.2022 (обновлено: 00:50 22.02.2022)
Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин
Путин: Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия все свои обязательства выполнила. В том числе вывела войска из Германии, из государств Центрально-Восточной Европы, и тем самым внесла огромный вклад в преодоление наследия холодной войны. Мы последовательно предлагали разные варианты сотрудничества", - сказал он в телеобращении.
При расширении НАТО страны, вступившие в альянс, принесли свои комплексы и антироссийские настроения, заявил он.
"Власти восточноевропейских стран, торгуя русофобией, принесли в альянс свои комплексы и стереотипы о российской угрозе. Настаивали на наращивании потенциалов коллективной обороны, которые должны быть развернуты, прежде всего, против России", - сказал он в телеобращении.
Украинские же руководители проводили политику под диктовку радикалов, а те наглели, навязывали свою волю властям.
"Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и в 2014 году, довели Майдан до государственного переворота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубежных государств", - сказал Путин.
Также он высказался о сносе памятника полководцу Александру Суворову на Украине.
По его словам, в XVIII веке за Очаков сражались солдаты Суворова, и благодаря их мужеству город вошел в состав России. Тогда же, отметил Путин, земли Причерноморья, присоединенные к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия.
"Сейчас эти вехи истории пытаются придать забвению, как и имена государственных и военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Черному морю. Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну тогда будьте здесь последовательными", - сказал он.