https://ria.ru/20220221/nato-1774205691.html

Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин

Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество, заявил Путин

Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T22:34

2022-02-21T22:34

2022-02-22T00:50

александр суворов

россия

новороссия

полтава

нато

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия последовательно предлагала НАТО сотрудничество в разных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин.При расширении НАТО страны, вступившие в альянс, принесли свои комплексы и антироссийские настроения, заявил он."Власти восточноевропейских стран, торгуя русофобией, принесли в альянс свои комплексы и стереотипы о российской угрозе. Настаивали на наращивании потенциалов коллективной обороны, которые должны быть развернуты, прежде всего, против России", - сказал он в телеобращении.Украинские же руководители проводили политику под диктовку радикалов, а те наглели, навязывали свою волю властям.Также он высказался о сносе памятника полководцу Александру Суворову на Украине.По его словам, в XVIII веке за Очаков сражались солдаты Суворова, и благодаря их мужеству город вошел в состав России. Тогда же, отметил Путин, земли Причерноморья, присоединенные к России в результате войн с Османской империей, получили название Новороссия."Сейчас эти вехи истории пытаются придать забвению, как и имена государственных и военных деятелей Российской империи, без чьих трудов не было бы у современной Украины многих крупных городов и даже самого выхода к Черному морю. Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального наследия Российской империи? Ну тогда будьте здесь последовательными", - сказал он.

https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html

https://ria.ru/20220221/nato-1774186154.html

россия

новороссия

полтава

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

александр суворов, россия, новороссия, полтава, нато