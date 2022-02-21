https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html

Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин

Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин

Россия получила пять волн расширения НАТО, нас попросту обманули, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T22:29

2022-02-21T22:29

2022-02-22T00:33

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владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия получила пять волн расширения НАТО, нас попросту обманули, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам."Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны сдержали обещания недопустить продвижения НАТО на восток. Попросту обманули. Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО", - сообщил Путин.Он пояснил, что в 1999 году в альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 Албания и Хорватия, в 2017 - Черногория, в 2020 - Северная Македония.Путин рассказал, что в 2000-м году разговаривал с бывшим тогда президентом США Биллом Клинтоном в 2000 году про отношение США к вступлению России в НАТО, и реакция американского лидера была сдержанной."Скажу то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: "А как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО?" Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны", - сказал Путин в ходе обращения.По словам президента, развертывание радиолокационных средств разведки НАТО на Украине позволит контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, в мире, нато, владимир путин