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Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин
Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин
Россия получила пять волн расширения НАТО, нас попросту обманули, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T22:29
2022-02-22T00:33
политика
в мире
нато
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия получила пять волн расширения НАТО, нас попросту обманули, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам."Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны сдержали обещания недопустить продвижения НАТО на восток. Попросту обманули. Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО", - сообщил Путин.Он пояснил, что в 1999 году в альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 Албания и Хорватия, в 2017 - Черногория, в 2020 - Северная Македония.Путин рассказал, что в 2000-м году разговаривал с бывшим тогда президентом США Биллом Клинтоном в 2000 году про отношение США к вступлению России в НАТО, и реакция американского лидера была сдержанной."Скажу то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: "А как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО?" Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны", - сказал Путин в ходе обращения.По словам президента, развертывание радиолокационных средств разведки НАТО на Украине позволит контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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политика, в мире, нато, владимир путин
22:29 21.02.2022 (обновлено: 00:33 22.02.2022)
 
Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин

Президент Путин: произошло пять волн расширения НАТО, Россию попросту обманули

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия получила пять волн расширения НАТО, нас попросту обманули, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.
"Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны сдержали обещания недопустить продвижения НАТО на восток. Попросту обманули. Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО", - сообщил Путин.
Он пояснил, что в 1999 году в альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 Албания и Хорватия, в 2017 - Черногория, в 2020 - Северная Македония.
Путин рассказал, что в 2000-м году разговаривал с бывшим тогда президентом США Биллом Клинтоном в 2000 году про отношение США к вступлению России в НАТО, и реакция американского лидера была сдержанной.
"Скажу то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: "А как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО?" Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны", - сказал Путин в ходе обращения.
По словам президента, развертывание радиолокационных средств разведки НАТО на Украине позволит контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.
Подготовка к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:46
Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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