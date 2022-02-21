22:29 21.02.2022 (обновлено: 00:33 22.02.2022)
Произошло пять волн расширения НАТО, Россию обманули, заявил Путин
Президент Путин: произошло пять волн расширения НАТО, Россию попросту обманули
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия получила пять волн расширения НАТО, нас попросту обманули, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.
"Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны сдержали обещания недопустить продвижения НАТО на восток. Попросту обманули. Мы получили одну за другой пять волн расширения НАТО", - сообщил Путин.
Путин рассказал, что в 2000-м году разговаривал с бывшим тогда президентом США Биллом Клинтоном в 2000 году про отношение США к вступлению России в НАТО, и реакция американского лидера была сдержанной.
"Скажу то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: "А как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО?" Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны", - сказал Путин в ходе обращения.
По словам президента, развертывание радиолокационных средств разведки НАТО на Украине позволит контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.
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Опубликовано: Ольга Филиппова