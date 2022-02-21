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России предлагают поверить на слово, что НАТО — мирный союз, заявил Путин
России предлагают поверить на слово, что НАТО — мирный союз, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
России предлагают поверить на слово, что НАТО — мирный союз, заявил Путин
России предлагают поверить на слово, что НАТО — это мирный союз, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T22:26
2022-02-22T03:13
нато
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России предлагают поверить на слово, что НАТО — это мирный союз, заявил президент России Владимир Путин."Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО — это миролюбивый и сугубо оборонительный союз, никаких угроз для России нет. Опять предлагают поверить на слово", - сказал Путин в обращении к россиянам.Вступление Украины в НАТО не сейчас, а несколько позже ничего не меняет для России, заявил президент России Владимир Путин."Ряд государств-членов альянса и сейчас весьма скептически относятся к появлению Украины в НАТО. При этом из некоторых европейских столиц мы получаем сигнал: "Мол, что Вы переживаете? Это не произойдёт буквально завтра". Собственно, и американские наши партнёры тоже об этом говорят. "Хорошо, - отвечаем мы, не завтра, так послезавтра. Что это меняет в исторической перспективе? По сути ничего", - сказал Путин.По его словам, в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который, как известно, включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств. "Выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозу для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России", - заявил Путин в своём телеобращении.Западные партнеры в ответ на идеи по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО снова озвучили, что любое государство вправе вступать в любые союзы, в их позиции ничего не изменилось, заявил президент России Владимир Путин."В декабре прошлого года мы передали западным партнерам проект договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о гарантиях безопасности, а также проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО. В ответ от США и НАТО было много общих слов, содержались и рациональные зерна, но все это касалось второстепенных моментов и выглядело как попытка замотать вопрос, увести дискуссию в сторону", - сказал Путин в телеобращении.Россия, по его словам, на это соответствующим образом отреагировала. "Подчеркнули, что готовы идти по пути переговоров, однако при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, пакетом, без отрыва от основных базовых российских предложений. А они содержат три ключевых пункта", - отметил президент РФ.Центральные предложения РФ, напомнил он, заключаются в отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года."Как раз эти наши принципиальные предложения проигнорированы. Западные партнеры, повторяю, еще раз озвучили заученные формулировки о том, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, то есть в их позиции ничего не изменилось", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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нато, в мире, россия, владимир путин
22:26 21.02.2022 (обновлено: 03:13 22.02.2022)
 
России предлагают поверить на слово, что НАТО — мирный союз, заявил Путин

Президент Путин: России снова предлагают поверить на слово, что НАТО — мирный союз

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России предлагают поверить на слово, что НАТО — это мирный союз, заявил президент России Владимир Путин.
"Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО — это миролюбивый и сугубо оборонительный союз, никаких угроз для России нет. Опять предлагают поверить на слово", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Вступление Украины в НАТО не сейчас, а несколько позже ничего не меняет для России, заявил президент России Владимир Путин.
"Ряд государств-членов альянса и сейчас весьма скептически относятся к появлению Украины в НАТО. При этом из некоторых европейских столиц мы получаем сигнал: "Мол, что Вы переживаете? Это не произойдёт буквально завтра". Собственно, и американские наши партнёры тоже об этом говорят. "Хорошо, - отвечаем мы, не завтра, так послезавтра. Что это меняет в исторической перспективе? По сути ничего", - сказал Путин.
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14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
По его словам, в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который, как известно, включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств. "Выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозу для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России", - заявил Путин в своём телеобращении.
Западные партнеры в ответ на идеи по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО снова озвучили, что любое государство вправе вступать в любые союзы, в их позиции ничего не изменилось, заявил президент России Владимир Путин.
"В декабре прошлого года мы передали западным партнерам проект договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о гарантиях безопасности, а также проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО. В ответ от США и НАТО было много общих слов, содержались и рациональные зерна, но все это касалось второстепенных моментов и выглядело как попытка замотать вопрос, увести дискуссию в сторону", - сказал Путин в телеобращении.
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Сколько США тратят на сдерживание России
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Россия, по его словам, на это соответствующим образом отреагировала. "Подчеркнули, что готовы идти по пути переговоров, однако при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, пакетом, без отрыва от основных базовых российских предложений. А они содержат три ключевых пункта", - отметил президент РФ.
Центральные предложения РФ, напомнил он, заключаются в отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
"Как раз эти наши принципиальные предложения проигнорированы. Западные партнеры, повторяю, еще раз озвучили заученные формулировки о том, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, то есть в их позиции ничего не изменилось", - сказал Путин.
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3 февраля, 18:46
Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
НАТОВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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