https://ria.ru/20220221/nato-1774186154.html

России предлагают поверить на слово, что НАТО — мирный союз, заявил Путин

России предлагают поверить на слово, что НАТО — мирный союз, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

России предлагают поверить на слово, что НАТО — мирный союз, заявил Путин

России предлагают поверить на слово, что НАТО — это мирный союз, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T22:26

2022-02-21T22:26

2022-02-22T03:13

нато

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владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. России предлагают поверить на слово, что НАТО — это мирный союз, заявил президент России Владимир Путин."Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО — это миролюбивый и сугубо оборонительный союз, никаких угроз для России нет. Опять предлагают поверить на слово", - сказал Путин в обращении к россиянам.Вступление Украины в НАТО не сейчас, а несколько позже ничего не меняет для России, заявил президент России Владимир Путин."Ряд государств-членов альянса и сейчас весьма скептически относятся к появлению Украины в НАТО. При этом из некоторых европейских столиц мы получаем сигнал: "Мол, что Вы переживаете? Это не произойдёт буквально завтра". Собственно, и американские наши партнёры тоже об этом говорят. "Хорошо, - отвечаем мы, не завтра, так послезавтра. Что это меняет в исторической перспективе? По сути ничего", - сказал Путин.По его словам, в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который, как известно, включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств. "Выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозу для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России", - заявил Путин в своём телеобращении.Западные партнеры в ответ на идеи по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО снова озвучили, что любое государство вправе вступать в любые союзы, в их позиции ничего не изменилось, заявил президент России Владимир Путин."В декабре прошлого года мы передали западным партнерам проект договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о гарантиях безопасности, а также проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО. В ответ от США и НАТО было много общих слов, содержались и рациональные зерна, но все это касалось второстепенных моментов и выглядело как попытка замотать вопрос, увести дискуссию в сторону", - сказал Путин в телеобращении.Россия, по его словам, на это соответствующим образом отреагировала. "Подчеркнули, что готовы идти по пути переговоров, однако при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, пакетом, без отрыва от основных базовых российских предложений. А они содержат три ключевых пункта", - отметил президент РФ.Центральные предложения РФ, напомнил он, заключаются в отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года."Как раз эти наши принципиальные предложения проигнорированы. Западные партнеры, повторяю, еще раз озвучили заученные формулировки о том, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, то есть в их позиции ничего не изменилось", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

нато, в мире, россия, владимир путин