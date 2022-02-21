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Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО
Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО - РИА Новости, 21.02.2022
Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО
Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ сообщил, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО не уступка, а просто выполнение планов Запада о РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:19
2022-02-21T17:19
2022-02-21T17:32
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ сообщил, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО не уступка, а просто выполнение планов Запада о подготовке Киева к предстоящему вступлению в альянс."Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня, поэтому мой ответ был простой, это мы считаем, не уступка нам - это реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать, и подготовить Украину к вступлению в НАТО, ну вот мораторий, но это не для нас мораторий, вы для себя этот мораторий делаете. В чём же движение в нашем направлении, в нашу сторону", - сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, владимир путин, россия, совет безопасности рф
17:19 21.02.2022 (обновлено: 17:32 21.02.2022)
Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО
Путин назвал мораторий на прием Украины в НАТО частью планов Запада на пути Киева в альянс