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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО
Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО - РИА Новости, 21.02.2022
Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО
Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ сообщил, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО не уступка, а просто выполнение планов Запада о РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:19
2022-02-21T17:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ сообщил, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО не уступка, а просто выполнение планов Запада о подготовке Киева к предстоящему вступлению в альянс."Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня, поэтому мой ответ был простой, это мы считаем, не уступка нам - это реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать, и подготовить Украину к вступлению в НАТО, ну вот мораторий, но это не для нас мораторий, вы для себя этот мораторий делаете. В чём же движение в нашем направлении, в нашу сторону", - сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, нато, владимир путин, россия, совет безопасности рф
17:19 21.02.2022 (обновлено: 17:32 21.02.2022)
 
Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО

Путин назвал мораторий на прием Украины в НАТО частью планов Запада на пути Киева в альянс

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ сообщил, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО не уступка, а просто выполнение планов Запада о подготовке Киева к предстоящему вступлению в альянс.
"Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня, поэтому мой ответ был простой, это мы считаем, не уступка нам - это реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать, и подготовить Украину к вступлению в НАТО, ну вот мораторий, но это не для нас мораторий, вы для себя этот мораторий делаете. В чём же движение в нашем направлении, в нашу сторону", - сказал Путин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОВладимир ПутинРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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