https://ria.ru/20220221/nato-1774117725.html

Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО

Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО - РИА Новости, 21.02.2022

Путин назвал истинный смысл возможного моратория на прием Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ сообщил, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО не уступка, а просто выполнение планов Запада о РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:19

2022-02-21T17:19

2022-02-21T17:32

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ сообщил, что возможный мораторий о приеме Украины в НАТО не уступка, а просто выполнение планов Запада о подготовке Киева к предстоящему вступлению в альянс."Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня, поэтому мой ответ был простой, это мы считаем, не уступка нам - это реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать, и подготовить Украину к вступлению в НАТО, ну вот мораторий, но это не для нас мораторий, вы для себя этот мораторий делаете. В чём же движение в нашем направлении, в нашу сторону", - сказал Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, владимир путин, россия, совет безопасности рф